Ponte pênsil que liga Torres a Passo de Torres será reinaugurada

A nova ponte pênsil, que liga os municípios de Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, será liberada para o uso da população na sexta-feira (21). A estrutura passa pelos últimos reparos até a reabertura, que deve ocorrer na parte da tarde, segundo o secretário de Planejamento e Meio Ambiente de Passo de Torres, Roger Maciel. A nova estrutura será mais alta e contará com mais segurança para os pedestres.

"Ela passou por uma checagem técnica de resistência. Agora falta a lubrificação das roldanas finais e mais uma mão de pintura na parte da cabeceira, comenta o chefe da pasta.

A passagem é quase dois metros mais alta em comparação à estrutura anterior. O novo projeto tem a altura equiparada à altura da estrutura da ponte de concreto, utilizada para a ligação por veículos entre as duas cidades, para padronizar a passagem de barcos. A passarela terá a capacidade de suportar até 30 pessoas simultâneas, porém, por precaução será permitido, no máximo, 10 indivíduos ao mesmo tempo na estrutura. Na antiga ponte, era liberada até 20 pedestres. Nas cabeceiras da ponte será informado o limite de pessoas e será instalada uma câmera para a fiscalização. "Contaremos, também, com a educação das pessoas sobre a quantidade máxima", diz o chefe da pasta.

A obra teve investimento de R$ 701,8 mil em uma parceria do município de Passo de Torres com o governo de Santa Catarina. A empresa responsável pela construção da obra é a Montadora e Construtora Moreira Ltda, que assinou contato com o Executivo de Passo de Torres em outubro de 2023. A prefeitura de Torres não participou da reconstrução.

A nova estrutura contará com corrimão, a fim de aumentar a segurança dos transeuntes, segundo o secretário de Planejamento e Meio Ambiente. "Entre as novidades da construção está a redução consideravelmente do balanço que ela tinha, que foi o que praticamente fez com que ocorresse o acidente na época", comenta o secretário.

Durante cinco anos, a construtora fará a vistoria periódica do empreendimento. Junto a isso, será realizada, pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Passo de Torres um cronograma para a manutenção da nova ponte pênsil. A prefeitura de Passo de Torres negocia a divisão da responsabilidade do monitoramento do projeto com o município de Torres. "Estamos em conversas para que se tenha uma gestão compartilhada da ponte os vizinhos gaúchos", aborda o secretário. Questionada sobre o assunto a prefeitura de Torres informou que até o momento não há nada oficializado.