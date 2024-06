Aeroporto de Santa Maria busca liberação para receber aviões maiores

A prefeitura de Santa Maria segue em negociações com a Força Aérea Brasileira (FAB) para a liberação da pista da Base Aérea para aviões de maior porte, como o Embraer E195, Boeing 737 e Airbus A320. Atualmente, o aeroporto é utilizado de forma compartilhada entre a prefeitura e a Base Aérea de Santa Maria para voos de pequeno porte. As medidas têm o objetivo de mitigar os impactos na economia devido a suspensão temporária do aeroporto Salgado Filho, cuja previsão de retorno é somente para dezembro.

"Hoje nós temos quatro voos até São Paulo, mas de pequeno porte, só que nós estamos vivendo uma excepcionalidade", afirma o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom. Ele também comenta que a Força Aérea Brasileira (FAB) está fazendo os estudos do PCN - número que expressa a capacidade de resistência de um pavimento para operações sem restrição - da pista a fim de garantir a segurança e usabilidade da pista para voos de grande porte. Por causa disso, não foi apresentado a data da aprovação ou não do aeroporto receber esse tipo de aeronave.

Para Pozzobom, a ideia é que a cidade tenha uma ampliação no número de voos, como forma de desafogar a demanda represada. "Se não puder ser 10 operações por semana, que se façam duas ou três. É para o Estado se conectar com o Brasil e com o mundo", disse.

Outra alternativa a fim de aumentar a capacidade do aeroporto, que está em fase de planejamento é a construção de uma pista paralela. Atualmente, o aeródromo utiliza o local de decolagem da Base Aérea. "Eu consigo recursos para construir uma pista paralela à Base Aérea, mas isso não é de um dia para outro. Agora a primeira coisa é liberar os voos de grande porte", analisa. Entre as possibilidades para que essa obra aconteça estão a realização de financiamento pelo poder público - a alternativa mais cogitada. Ou a entrega a iniciativa privada, segundo o prefeito.

"Nessa nova pista nós temos que pensar também em um terminal de carga, mas isso é para um futuro, mas não para um futuro distante", diz. Contatada, a FAB não deu retorno sobre a possibilidade dessa liberação, que já ocorre, por exemplo, em Canoas desde o fim de maio.

A cidade, no entanto, recebeu uma boa notícia. O município terá investimento de R$ 25 milhões para reforma e ampliação no terminal de passageiros do aeroporto da cidade. O montante será garantido pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. A previsão é de que os recursos sejam entregues no segundo semestre