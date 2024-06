Dia dos Namorados deve ter vendas reduzidas em Santa Cruz do Sul

O comércio local deve vender menos itens relacionados ao Dia dos Namorados em relação ao ano passado. É o que revela um levantamento realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Santa Cruz junto aos lojistas do setor. Mesmo assim, as vendas devem seguir aquecidas em função da alta na procura por eletrodomésticos, móveis e itens para a residência, em função da enchente do mês passado.

O Dia dos Namorados deve levar 96 milhões de consumidores às compras, segundo aponta pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offerwise Pesquisas. De acordo com o levantamento, 59% dos entrevistados pretendem presentear no Dia dos Namorados. A estimativa mostra uma queda numérica de 3,8 milhões em comparação com o ano passado.

O presidente da CDL Santa Cruz, Ricardo Fernando Bartz, salienta que o varejo está sentindo um movimento em função do desastre da enchente, no mês passado. "Muitas pessoas estão buscando reconstituir os seus lares e acabam girando o comércio local. Santa Cruz do Sul, por ser uma cidade polo regional, acaba atraindo consumidores de outros municípios e fortalece a economia local", citou.

Bartz observa que em relação ao Dia dos Namorados, ela deve movimentar alguns segmentos, em especial, o de presentes e de bares e restaurantes, porém, a data deve ter uma influência menor em relação aos anos anteriores.