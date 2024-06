Após 1 mês, casa de bombas de Novo Hamburgo segue sem operar

A prefeitura de Novo Hamburgo trabalha para recolocar a casa de bombas do bairro Santo Afonso em funcionamento novamente. Os motores foram desligados após o transbordamento do dique com o solapamento no lado de São Leopoldo, em maio, o que evitou que eles fossem completamente destruídos. No entanto, toda a estrutura ficou submersa, encharcando e enchendo de argila e lodo os equipamentos e também os painéis elétricos que acionam os motores, além do prédio.

Os motores das bombas, que foram retirados, já foram lavados e estão passando por secagem em estufa. Como são motores grandes, de 2,5 toneladas cada, a secagem é lenta e individual. "A argila e lodo já foram retiradas do prédio e os painéis elétricos são reinstalados após serem limpos e recuperados", explica o engenheiro Ricardo Al-Alam, diretor de Esgotos Pluviais da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos e Viários. Ao mesmo tempo, mergulhadores realizaram a vistoria nos nichos das bombas para o trabalho de limpeza para que os motores possam ser reinstalados à medida que ficarem prontos na oficina.

Enquanto a casa de bombas não puder ser reativada, as quatro bombas temporárias instaladas junto ao prédio continuam retirando água da bacia de contenção, que recebe água do Arrio Gauchinho. Resta apenas uma pequena área na Vila Palmeira com água na rua. "Esta água estava sendo retirada com mais rapidez, então verificamos que as bombas de São Leopoldo na Vila Brás estão desligadas desde sábado (1). A água da Vila Brás também flui para a bacia de contenção em Novo Hamburgo, dificultando o trabalho das nossas bombas", lembra Ricardo Al-Alam.