Movimento arrecada R$ 12 milhões para obras em Bento Gonçalves

A campanha do movimento Unidos por Bento, criado para angariar doações destinadas à reconstrução da vida das famílias atingidas pelo desastre climático na região encerrou maio totalizando mais de R$ 12 milhões em recursos financeiros coletados. Desde o lançamento da iniciativa, no começo do mês, foram arrecadados diretamente R$ 6.062.863,00 até o dia 30 - valor que será dobrado pelo Sicredi, parceiro da ação. Os recursos vieram de aportes feitos por entidades representativas, da iniciativa privada, por meio de empresas de diversas localidades, inclusive de fora do Brasil, e da sociedade.

Esses recursos foram e estão sendo utilizados em mais de 30 frentes de trabalho, com ações de desobstrução de caminhos e acessos ao interior e de reconstrução de pontos logísticos, sobretudo no interior do município e conexões com cidades vizinhas. O diagnóstico inicial revelou a necessidade de desobstrução de mais de 250 acessos ao longo de mais de 600 quilômetros de estradas vicinais existentes no município, além da reconstrução ou reparos em 12 pontes.

O movimento de captação de recursos do Unidos por Bento continua ativo. Quem quiser doar pode participar de duas formas: por meio do envio de Pix para a chave [email protected] , ou por depósito, pelo Banco Sicredi, agência 0167, conta corrente: 07006-2. Após a conclusão dos trabalhos, haverá uma prestação de contas pública detalhando o emprego dos recursos.