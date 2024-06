Rota Panorâmica tem 13 dos 24km avariados pela chuva na Serra Gaúcha

Rota Panorâmica, uma das principais estradas que ligam Canela ao Vale Paranhana. Esta via, que foi pavimentada recentemente As chuvas torrenciais que atingiram o Rio Grande do Sul causaram sérios danos à, uma das principais estradas que ligam Canela ao Vale Paranhana. Esta via,, sofreu danos que resultaram em um bloqueio total em alguns trechos e impacta diretamente a mobilidade e o acesso das comunidades locais.

A equipe técnica do Departamento de Projetos da Prefeitura de Canela está atualmente trabalhando na elaboração de um laudo detalhado sobre os danos. Aproximadamente 13,6 quilômetros dos 24 da estrada foram comprometidos, com rachaduras, destruição parcial da pavimentação e quedas de barreiras. A situação é grave, como explica o prefeito Constantino Orsolin: "É desanimador, há uma série de estragos. Está muito perigoso, há rochas por cair, deslizamentos e novos pontos com rachaduras", explica.

O chefe do Executivo destaca que parte da Rota Panorâmica, do bairro Eugênio Ferreira, Rodovia Arnaldo Oppitz até a Cachaçaria Flor do Vale o trânsito está liberado, principalmente para os atrativos turísticos localizados ao longo do trajeto, mas pede atenção dos motoristas pois nestes locais acontece intervenções de limpeza.

A Ponte do Passo do Louro está totalmente interditada devido a danos causados pelas recentes chuvas. A recuperação dessa infraestrutura é essencial para restabelecer o acesso e a segurança das comunidades afetadas.

A Rota Panorâmica é considerada crucial para o escoamento da produção local, especialmente para os aviários e para empresas de água mineral, que estão no trecho. Com o bloqueio da estrada, a logística e o transporte de mercadorias foram gravemente afetados, destacando a urgência de medidas emergenciais por parte do poder público para a recuperação da via.

Na semana passada, a Defesa Civil Nacional informou que, nos próximos dias, o projeto de recuperação da via será aprovado, com um investimento de mais de R$ 975 mil reais. A prefeitura já está trabalhando para a contratação imediata da empresa responsável pela recuperação do local.