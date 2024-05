Santa Maria articula uso da Base Aérea para voos comerciais

a liberação da pista da Base Aérea de Santa Maria (Basm) para aviões de maior porte, como o Embraer E195, Boeing 737 e Airbus A320. A medida tem como objetivo ampliar no município a oferta de voos para grandes centros comerciais do país, em face da suspensão temporária do aeroporto de Porto Alegre O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, negocia com o ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul (SERS), Paulo Pimenta,, como o Embraer E195, Boeing 737 e Airbus A320. A medida tem como objetivo ampliar no município a oferta de voos para grandes centros comerciais do país, em face da

desde esta segunda-feira (27), passou a receber voos da Latam operar a partir de 1 de junho A ideia é que a cidade tenha uma operação semelhante ao que ocorreu em Canoas que,- Gol e Azul passam a. O tema também foi assunto citado também pela comunidade universitária, autoridades civis e representantes de entidades empresariais em reunião realizada na UFSM.

"Temos um aeroporto pronto, administrado pela prefeitura. Vamos adotar as medidas que forem necessárias para podermos qualificar o local para aviões de grande porte. No momento em que estamos com problemas de mobilidade e logística em boa parte do Estado, a questão do nosso aeroporto passa a ter uma importância ainda maior", declarou o prefeito Jorge Pozzobom.

Em resposta à demanda, o ministro afirmou haver R$ 25 milhões garantidos pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para serem investidos no Aeroporto de Santa Maria. "Nós temos já garantidos R$ 25 milhões para investimentos, com autorização para licitação prevista para o segundo semestre de 2024, e aguardando a conclusão das tratativas com o projeto da Prefeitura. Irei tratar com o ministro de Portos e Aeroportos para ver o que conseguimos avançar a curto prazo nesta questão dos voos", anunciou o ministro Paulo Pimenta.