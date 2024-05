Alagamento deixa avenida João Pessoa congestionada em Porto Alegre

Importante via para chegada ao Centro de Porto Alegre, a avenida João Pessoa sofre com trânsito intenso e pontos de alagamento nesta quinta-feira (23). Por volta das 15h, um trecho bem em frente ao Parque da Redenção teve o trânsito restringido por conta do acúmulo de água.

O trânsito ficou bastante lento, desde a altura da avenida Jerônimo de Ornelas, o que causou congestionamento nas vias para carros de passeio e, inclusive, no corredor de ônibus. Isso porque no ponto de alagamento, que fica próximo com a esquina da avenida José Bonifácio, os carros eram obrigados a desviar para a faixa da esquerda - dos ônibus, para seguir o fluxo. Apenas veículos mais altos conseguiam passar pelo alagamento.

O trecho alagado, com mais ou menos 30 metros, gerou enormes filas de carros. No entanto, após o ponto de alagamento, a via fluía com normalidade para quem quisesse acessar o viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, ou quisesse seguir em direção ao Centro de Porto Alegre. A alternativa é utilizar a avenida Oswaldo Aranha.

Veja o vídeo com a situação da avenida (Crédito: João Dienstmann)