Nível do Arroio Dilúvio sobe e água se aproxima da altura dos taludes

Por conta das fortes chuvas que a Capital enfrenta nas últimas horas, o Arroio Dilúvio apresenta um grande aumento no volume de água, e corre risco de extravasamento. A água, em alguns pontos, já chega na altura dos taludes, que já tiveram pontos de queda no início do mês.

• LEIA TAMBÉM: Confira o nível do Guaíba



Em regiões como a avenida Ipiranga em frente à Pucrs, a água já passa dos taludes e ameaça invadir a via. Na região da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), formam-se ondas. As águas da região ecoam no arroio, o que está causando o grande volume e correnteza forte.