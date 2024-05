Estrela estima precisar de R$ 50 milhões para a limpeza da cidade

A dimensão dos estragos materiais e sociais em razão da recente enchente começa a ser calculada em Estrela, no Vale do Taquari. A cidade teve cerca de 75% do território tomado pelas águas do rio Taquari. Segundo dados prévios, a estimativa é que os valores necessários a serem investidos ultrapassem os R$ 50 milhões apenas para uma primeira ação de limpeza de vias urbanas, rurais e parques, ainda recuperação inicial das mesmas, e também remoção de lixo e entulhos. Ao todo são cerca de 250 quilômetros de vias atingidas e estimativa de até 45 mil toneladas de entulhos somente na área urbana. Como comparação, a enchente de setembro de 2023 foi de 15 mil toneladas.Diversas operações já estão em andamento, como o restabelecimento da energia, com força municipal e de equipes terceirizadas, assim como empresas voluntárias. Segundo primeiro estudo, são mais de 65 km de vias urbanas e outros 183 km de estradas rurais que foram atingidas e que precisarão de remoção de lodo e entulhos, limpeza e reparos em diversas escalas, como por exemplo a colocação de brita em estradas rurais que permita ao menos a circulação em um primeiro momento de maneira mais emergencial. Somente com estas operações calcula-se gastos com mais de R$ 27,4 milhões.