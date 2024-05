Novo Hamburgo inicia limpeza das ruas após enxurrada

Com o nível do Rio dos Sinos 7,60 metros, conforme na medição das 12h desta quarta-feira (8), moradores de Novo Hamburgo começaram a limpeza de ruas e residências. As equipes da prefeitura estão atuando na limpeza das ruas atingidas pelas enchentes no município, como no bairro Canudos. Outra linha de atuação é na estrada da Integração, hoje o único acesso de Novo Hamburgo com a Região Metropolitana, que está passando por uma ação emergencial de recuperação de pontos do asfalto.

O abastecimento de água foi normalizado É possível notar uma série de destroços de madeira, troncos e galhos de árvores, lodo, e muito lixo acumulado pelas ruas, após a baixa do rio.na cidade na terça-feira (7), com possibilidade das partes mais altas da cidade ser normalizado apenas na sexta-feira (10). A Comusa pede paciência aos moradores e garante que a água é potável.

A entrega de kits de alimentação recomeçou à tarde e se estenderá até não durarem os kits. O acesso é entrada no portão da avenida Nações Unidas, junto à Estação Fenac. O município segue com acolhimento de cerca de 4 mil pessoas em abrigos coordenados, dos quais cerca de 2 mil somente na Fenac, que recebem alimentação, local para dormir e roupas. No momento da saída, eles também recebem kits de alimentos, roupas e material de limpeza. Há ainda pessoas abrigadas em igrejas e outras instituições, que são responsáveis pela administração destes pontos.



Neste momento, a Central de Doações na Fenac segue precisando de alimentos não perecíveis, roupas de inverno, roupas G e GG, bermudas, roupas íntimas, calçados e fraldas. A entrada é pela rua Araxá, nº 505, no bairro Ideal, das 9h às 19h.