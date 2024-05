Município de Estrela começa a restaurar água e energia após cheia do Rio Taquari

maior parte do município ser atingida pelas cheias do Rio Taquari. A informação foi fornecida após uma reunião entre a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e a Rio Grande Energia (RGE) nesta segunda-feira (6). Foi informado pela concessionária de água que o serviço já foi totalmente restabelecido nos bairros Boa União e Pinheiros, com auxílio de geradores. Para restabelecimento de energia, ainda é necessário reconstruir as linhas de transmissão que foram levadas pelas chuvas, informou a RGE. O município de Estrela começa a recompor o sistema de abastecimento de água e energia, após ado Rio Taquari. A informação foi fornecida após uma reunião entre a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e a Rio Grande Energia (RGE) nesta segunda-feira (6). Foi informado pela concessionária de água que o. Para restabelecimento de energia, ainda é necessário reconstruir as linhas de transmissão que foram levadas pelas chuvas, informou a RGE.

De acordo com o gerente local da Corsan da cidade, Eduardo Paollazi, foram locados oito geradores, vindos de Santa Catarina e Paraná. Com isso, esperam normalizar o fornecimento de água também em parte do Centro, bairro Marmitt e Bairro das Indústrias, onde estão colocando equipamentos em operação. “isso deve levar algumas horas, mas acreditamos que até o final do dia ou início da manhã, nós já consigamos colocar água de qualidade nas residências”, explica.

Para restaurar o fornecimento de energia, deve-se reconstruir ainda as estruturas que foram destruídas pelas enchentes. Cristiano Pires, da RGE, explica que o Rio Taquari, durante as cheias, levou a travessia das duas redes de transmissão que forneciam energia à subestação Lageado/Estrela, sendo tanto o fornecimento principal quanto o reserva.

Até o momento, o Superintendente Regional da RGE, Cristiano Pires, relatou que foi realizado uma manobra para alimentar parte do Bairro Boa União, com energia vinda de Paverama. Para o restante da cidade, “recompondo a subestação de estrela a gente começa a ligar os alimentadores daqueles casos onde é possível ligar com segurança”, disse.