Municípios do RS têm programação pronta para a Páscoa

Gramado Canela atividades para o feriado de Páscoa. A programação conta com atrativos artísticos, culturais e religiosos, que ocorrem durante toda a semana até a domingo de Páscoa (31). Além dos destinos tradicionais, como, outras cidades do Rio Grande do Sul terão. A programação conta com atrativos artísticos, culturais e religiosos, que ocorrem durante toda a semana até a domingo de Páscoa (31).

Na Serra, a cidade de Nova Petrópolis terá atrações na Rua Coberta e na Praça das Flores, com a comercialização de produtos e chocolates. O evento, na praça, contará com teatro, recreação infantil e apresentações musicais. O funcionamento será as 9h às 19h nos dias 29, 30 e 31 de março. A programação continua no fim de semana seguinte ao feriado, nos dias 6 e 7 de abril.

Em Farroupilha, a cidade terá como atração principal o Trenzinho da Páscoa, na Praça da Bandeira, com saídas entre às 16h e às 21h, sempre de quinta a domingo, durante todo o mês de março. A atração irá passar pelas principais ruas do Centro da cidade e irá operar de forma gratuita. Além disso, faz parte dos atrativos a decoração nas ruas e acessos, além dos parques e praças que receberam brinquedos e locais instagramáveis com a temática do coelhinho. Na cidade de Bento Gonçalves, a Doce Páscoa tem coelhos e ovos dos mais variados tamanhos e cores instalados ao longo da Via del Vino. Além disso, no sábado (30), 30, terá a peça teatral a Páscoa Mágica, às 16h. E, logo após, o espetáculo A Pequena Sereia, às 17h.

Já no Vale do Sinos, Estância Velha terá atividades como oficinas, brincadeiras, peças teatrais e trilhas. As ações começaram na sexta passada, dia 22, e serão realizadas até neste domingo (31). Próximo dali, o município de Dois Irmãos contará com o evento Doce de Páscoa, das 15h às 19h do domingo. Entre as atrações está a atividade "Rastro do Coelho", o "Comboio de Páscoa", além da apresentação musical de João Maurício e a peça teatral "Páscoa na Colônia".

Em Ivoti, o fim de semana será artesanato pintura de rosto, brinquedos infláveis e oficinas práticas, além de eventos culturais. A venda de chocolates coloniais também ocorre em diversos pontos da cidade. Sapiranga terá atividades religiosas para celebrar a data. Entre elas, Procissão Luminosa, a partir das 19h, na sexta (29), com as três paróquias católicas do município partindo da sua igreja em direção à Gruta Madre Paulina, no bairro Sete de Setembro. Haverá, também, o Soene Vigília Pascal, às 18h, na Igreja Matriz. E no domingo, na Missa Igreja Matriz São João Batista, às 8h.

No período, que além de doces e brincadeiras, é também de reflexão e religiosidade, em Arroio do Sal, no Litoral Norte, será realizada a Encenação da Paixão, Morte e Ressureição de Cristo, na sexta-feira, dia 29, a partir das 20h no centro do município. E, no sábado, dia 30, Missa do Sábado de Aleluia, às 20h, e o Show com Cantores de Deus, às 21h. Já Imbé prepara a Páscoa Fest, que iniciou nesta segunda-feira (25). O evento, que terá entrada gratuita, ocorrerá em uma estrutura na avenida Nilza Costa Godoy, ao lado da Ponte Giuseppe Garibaldi, no Centro. A programação inclui a tradicional Feira do Peixe, além de uma feira literária, estande de chocolates, atrações culturais, artesanato, entre outras atividades.