Programação de Páscoa inicia dia 22 em Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sindigêneros), promove de 22 de março a 14 de abril a magia da Páscoa. Pela primeira vez na história, a cidade vai contar com decoração temática e uma variedade de eventos alusivos para a comemorar data.

Para dar início à programação, no dia 22 de março, às 18h, será realizada, na Praça Dante Alighieri, a abertura oficial do evento, com a chegada do Coelho da Páscoa. A solenidade, aberta à comunidade, tem como objetivo contagiar moradores e visitantes, a fim de que prestigiem a programação. A montagem da decoração na praça iniciou na sexta (15).

O secretário municipal do Turismo, Ricardo Daneluz, destaca que a atração será um grande marco para a história da cidade. “Será a primeira vez que Caxias terá uma programação de Páscoa para que, tanto a população quanto os turistas, sintam-se acolhidos e celebrem esta época do ano”, completa.

Daneluz informa ainda que a Páscoa de Caxias do Sul entrou para o Calendário de Eventos oficial de Caxias do Sul após o Projeto de Lei ter sido aprovado por unanimidade pelos vereadores. Também foi aprovado na sessão, o repasse de R$ 120 mil para o Sindigêneros. Cabe à entidade a contratação da empresa para a decoração e ao município o repasse do recurso e a organização da programação.