Gramado aquece a produção de chocolates para a Páscoa

A cidade de Gramado, que costuma ser bastante procurada pelos turistas durante o período da Páscoa, estima a produção de 650 toneladas de chocolate para a Páscoa, através das fábricas locais. O número representa um aumento de 10% em comparação com o mesmo período de 2023, afirma o diretor executivo da Associação da Indústria de Chocolates da cidade (Achoco), João Teixeira. A época corresponde a 25% do total da comercialização do produto na cidade da Serra gaúcha.

Ao todo, 28 empresas trabalham com produção de chocolate na cidade. As operações nas fábricas para a comemoração da Páscoa começaram em novembro. Durante o ano, são produzidas 3 mil toneladas do doce. "Ano passado ficou na casa de 600 toneladas a produção, e devemos ter ampliação esse ano", comenta Teixeira.

Durante o ano, o setor emprega 2 mil trabalhadores, segundo o diretor executivo da Achoco. "Há uma rotatividade muito grande na cidade. Há carência de mão de obra", diz Teixeira. No entanto, as empresas não fizeram contratações temporárias para a Páscoa, mesmo com o aumento da demanda, segundo ele.

O setor chocolateiro de Gramado tem investido em qualidade e inovações para se reinventar em tempos pós-pandêmico. "A gente sofreu com a perda de grande parte de produção de duas Páscoas (2020 e 2021) o que gerou dificuldades financeiras no setor", comenta. Entre as estratégias para a recuperação, estão a abertura de franquias, lojas conceito junto as fábricas com visitação, abertura de novas lojas em pontos comerciais estratégicos, segundo o diretor executivo. Entre as novidades para a celebração deste ano, estão os lançamentos de linhas veganas e, também, chocolates com zero açúcar, lactose e glúten.

Outra dificuldade enfrentada pelas empresas é o custo das matérias primas. Segundo João Teixeira, as empresas ainda não conseguem repassar todo o custo ao consumidor e, por conta disso, trabalham com margens mais ajustadas.

A cidade conta com um diferencial na produção. Isso porque seis marcas receberam a Indicação Geográfica (IG) e do Selo de Procedência. As empresas Chocolataria Gramado, Chocolate Gramadense, Lugano, Miroh, a Prawer e Chocolates Caracol e Planalto têm esta certificação. Entre os critérios para ter a IG está em a proibição de utilizar gordura vegetal no produto. Junto a isso a massa de chocolate deve ser produzida em Gramado. "Tem que ser finalizado aqui. É um chocolate diferenciado", diz comenta Teixeira.

Após o recebimento do selo de procedência, as empresas tiveram, em média, um aumento de 10% na comercialização dos produtos, segundo o diretor executivo.

Neste ano a Páscoa ocorre ainda em março (31). Além disso, há expectativa é de receber 500 mil visitantes, durante o período, entre outras atividades ofertadas pelo município, apreciar os produtos. "A Páscoa é uma data especial, além do aquecimento do setor chocolateiro, cidade fica mais colorida, famílias se encontram aqui. Também há a temática da religiosidade que é muito importante", comenta João Teixeira.

Cidade da Serra inicia, a partir do dia 7, comemorações de Páscoa

Evento deve levar cerca de 500 mil pessoas ao município em 25 dias (Crédito: Cleiton Thiele)

A Páscoa em Gramado, tradicional evento da cidade, terá 25 dias de duração. O evento ocorre de 7 a 31 de março. Além da decoração temática nas ruas, praças, rótulas e pórticos, a atração terá atividades lúdicas e religiosas gratuitas para todos os públicos.



Entre as novidades da Páscoa em Gramado, a principal será a Avant Premiere do Chocolat Gramado - Festival Internacional do Chocolate Artesanal, que ocorre no dia 15 de março e contará com a presença de marcas nacionais e internacionais, degustações e palestras na Rua Coberta. Em parceria com a Chocolat Festival, a Gramadotur prepara um evento inédito e de grande repercussão para 2025. "Teremos uma prévia do que será o evento no próximo ano. O festival vai somar para a cidade de forma muito significativa", diz Ricardo Campos, embaixador do Chocolat Gramado.



Já um dos grandes destaques continua sendo a Paradinha de Páscoa, aos finais de semana. Com direito a banda de música, a turma do coelho Pascoalino vai divertir e emocionar o público na avenida Borges de Medeiros, a principal de Gramado.



Na praça das Etnias, será instalada a Vila de Páscoa, que vai abrigar a Casa do Pascoalino. Além de artesanato e opções gastronômicas, o espaço receberá intervenções culturais e artísticas aos finais de semana. Tudo inteiramente gratuito ao público.



Outra grande atração confirmada é a Corrida e Caminhada do Coelho, que ocorre no dia 30 de março. Os competidores interessados podem fazer suas inscrições até 22 de março. Em parceria com o Senac, serão oferecidas oficinas gastronômicas gratuitas com receitas de Páscoa. Os interessados podem fazer sua inscrição no portal do Senac.



Além do aspecto lúdico, a Páscoa em Gramado conta com o lado religioso da celebração por meio do Gramado Aleluia. Estão confirmadas a Procissão de Ramos, que ocorre no domingo, dia 24 de março, e a dos Passos, programada para a Sexta-feira Santa, dia 29 de março.