Com atraso, Canela inaugura decoração e atrativos de Páscoa

Páscoa das Cores. Conhecida por sua tradicional decoração, a cidade ficará enfeitada até o dia 21 de abril. Contudo, os preparativos serão totalmente concluídos somente nesta sexta-feira (22). Isso porque Com ovos e coelhinhos enfeitados, flores coloridas e muito chocolate, Canela, na Serra gaúcha, ganha o nome de. Conhecida por sua tradicional decoração,. Contudo, os preparativos serão totalmente concluídos somente nesta sexta-feira (22). Isso porque a prefeitura teve problemas para conseguir fechar o contrato a tempo com a empresa que ficou responsável pelas decorações.

A demora é devida a problemas de adequação a nova lei de licitação, de acordo como o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Gilmar Alves Ferreira. A programação cultural, que começou em 15 de março, segue até 14 de abril. "Estamos remetendo com bastante flores e coloridos para transmitir alegria, paz e reflexão neste período", comenta Gilmar Alves Ferreira. Segundo ele, a expectativa é de receber um público de 200 mil pessoas durante todo o período.

Entre as atrações mais esperadas, está a Paradinha do Parque, que acontecerá nos dias 23 e 30 de março e 6 e 13 de abril, a partir das 16h30min nas principais ruas do município. Com duração de 40 minutos, as atrações contarão com o desfile do casal de coelhos que distribuirão chocolate ao público, mascotes dos parques temáticos, a banda Charanga montado pelo maestro Rogério, e carros decorados com a temática da Páscoa.

Para celebrar a religiosidade do período da Páscoa, na Catedral de Pedra contará, também, com o espetáculo "Via Domini - Os Caminhos do Senhor", que retrata a Via Sacra de Jesus Cristo, desde seu caminho até a crucificação. As sessões gratuitas e ocorrerão todos os dias em duas ocasiões, às 20h, e, às 21h, até 14 de abril dentro do Luminata, que vai decorar o ponto turístico da cidade serrana com luzes e som para o espetáculo

Outro destaque na programação será a atração Nas Trilhas da Magia que segue nos dias 22, 23, 28, 29 e 30 de março e 5 e 6 de abril. Com diversas de performances e apresentações, como as estátuas humanas que interagirão com o público, Diogo Candiago (Voz e Violão), Teatro do Bonecos, Teatro Lambe-Lambe e Pedro Campos (Voz e Violão). As intervenções artísticas ocorrerão nas sextas a partir das 17h30min, e aos sábados a partir das 13h, na avenida Oswaldo Aranha, na Estação Campos de Canela.

E para a alegria dos amantes do chocolate, a cidade conta com várias lojas do produto que ficarão abertas diariamente para recepcionar os turistas. Os locais terão decoração temática e atrativos para as crianças. Além disso, o município tem mais de 50 atrativos, de acordo com Gilmar. A cidade espera, também, que os turistas aproveitem os 22 parques temáticos existentes na cidade. No perfil @pascoaemcanela nas redes sociais é possível conferir toda a programação do evento