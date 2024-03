Após atrasos, Canela confirma decoração para a Páscoa

A decoração de Páscoa em Canela, na Serra Gaúcha, já se tornou uma tradição tão aguardada quanto os próprios feriados, e este ano não será diferente. De 22 de março a 21 de abril, a cidade se vestirá com o tema "A Festa das Cores", prometendo encantar moradores e visitantes com uma explosão de cores e alegria.

Durante os dias 23 e 30 de março, e 6 e 13 de abril, sempre às 16h, os parques e atrativos turísticos de Canela realizarão a "paradinha dos parques" nas principais ruas da cidade Os parques e atrativos turísticos de Canela realizarão nos dias 23 e 20 de março e 6 e 13 de abril a paradinha dos parques nas principais ruas de Canela.

O secretário de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira, esclarece que devido a atrasos no processo licitatório, que ocorreu em 8 de março, a empresa vencedora, sediada em Santa Cruz do Sul, afirmou que vai cumprir o cronograma até o início do evento. A empresa selecionada tem um histórico comprovado de entrega de projetos, de acordo com a prefeitura.