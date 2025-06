Obras do novo Hospital Escola da UFPel avançam em Pelotas

De Pelotas, especial para o JC

Após cerca de um mês desde o início das obras do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), os trabalhos entraram em nova fase: após a terraplenagem, necessária para estabilizar a edificação, foi iniciada a demolição da estrutura de vigas e colunas localizada na parte de trás do prédio do Ambulatório Central do HE-UFPel.

De acordo com a administração do hospital, a demolição dessa área será realizada somente aos fins de semana, para não impactar no funcionamento do Ambulatório.

Fruto de um investimento total de R$ 274 milhões, viabilizado pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, a entrega do novo complexo hospitalar está prevista para o primeiro semestre de 2028.

Atualmente, o HE-UFPel funciona em estruturas descentralizadas e alugadas, o que impõe desafios operacionais, pontua o superintendente do complexo, Tiago Collares. O projeto contempla dois grandes blocos que serão no bairro Fragata, no local onde hoje está instalado o Bloco 3, e permitirá a centralização dos serviços de saúde em um só espaço, otimizando recursos e melhorando a logística interna.

Collares diz que a nova estrutura será o maior hospital federal da metade Sul do Estado. “O Hospital Escola é um hospital 100% SUS, de ensino, pesquisa, assistência e, agora, também de inovação em saúde. Esse novo complexo será um orgulho para todos nós, pois ampliará o acesso e a qualidade da atenção hospitalar para quase um milhão de pessoas”, afirmou.

Com a previsão de sete salas cirúrgicas, contra três atualmente em operação, o novo hospital dobrará a capacidade de procedimentos de média e alta complexidade. No caso dos leitos de cuidado intensivo, dos atuais seis, o hospital passará a contar com 20 leitos de UTI adulto, além da criação de 10 leitos de UTI pediátrica e a expansão da UTI neonatal. A infraestrutura também incluirá setores modernizados de diagnóstico por imagem, com tomografia, raio-x e análises clínicas integradas aos ambulatórios.

A construção está sob responsabilidade do Consórcio Novo Hospital Escola Pelotas, formado pelas empresas LACA Engenharia, CDG Construtora e Multisul Engenharia. O acompanhamento técnico é feito por equipes do Setor de Infraestrutura Física do HE-UFPel e do Serviço de Manutenção Predial, Projetos e Obras, vinculado à Diretoria de Administração e Infraestrutura da Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), que administra 45 hospitais universitários federais em todo o país.

De acordo com o gerente administrativo do HE-UFPel, Ricardo Peter, a próxima etapa será o estaqueamento da fundação do Bloco 1, onde será erguida a estrutura principal do hospital. “Essa fase é essencial para a sustentação da obra e não trará impactos no funcionamento do hospital atual. Pelo contrário: o novo complexo trará melhorias significativas para o atendimento à população e para a formação dos nossos alunos”, destacou.

A construção do novo hospital atende a uma reivindicação histórica da comunidade acadêmica e dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo com as limitações estruturais atuais, o HE-UFPel é referência na região para diversas especialidades, como oncologia, e atua como campo de prática para cursos de graduação e pós-graduação em saúde. A nova sede, defende Collares, dará condições para consolidar a instituição como centro de excelência em assistência, ciência e inovação.

O superintendente reforça a ambição da universidade é de que o HE represente uma “mudança de paradigma” na forma como a saúde pública pode ser pensada e ofertada no interior do Brasil. “Com esse investimento, Pelotas se posiciona como polo regional de saúde, ciência e inovação”, afirmou.

A expectativa da instituição, reforça Collares, é que, com a consolidação do novo complexo, o entorno do bairro Fragata se desenvolva como um “Vale da Saúde”, reunindo serviços públicos, universidades e iniciativas privadas ligadas ao setor.