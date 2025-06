Dívidas com bancos atingem 14,3% de consumidores do Sul gaúcho

Mais de 228 mil consumidores de 44 cidades da Metade Sul do RS possuem dívidas com bancos, representando 14,3% da população de 1,5 milhão de pessoas residentes na região. O levantamento, referente ao mês de maio, foi divulgado nesta segunda-feira (17) pela Serasa, que ainda apontou que 1,6 milhão de pessoas em todo o Rio Grande do Sul devem a bancos.

De acordo com uma análise feita pelo Jornal do Comércio com base em dados fornecidos pela empresa, a cidade do Sul gaúcho com maior inadimplência junto a bancos é Rio Grande: 19,3% da população deve valores a esse tipo de instituição. Em segundo lugar no Sul, está Uruguaiana, com 18,2%; e em terceiro, vem Bagé, com 16,2%. O município com menor índice de devedores de bancos está em Arroio do Padre, representando 3,5% da população.

No Brasil, segundo a Serasa, havia em maio deste ano 35 milhões de consumidores com dívidas em bancos, de acordo com o cadastro da empresa. São 27,8% do total das dívidas que geraram negativação no país.

Segundo uma pesquisa realizada pela empresa junto a quase mil credores de bancos, as principais justificativas para não honrar os compromissos bancários são a perda de renda ou o desemprego, seguidas pela necessidade de realização de gastos inesperados com questões de saúde ou acidentes e a desorganização financeira.

A divulgação dos dados faz parte de uma campanha da Serasa para a negociação de dívidas em diversas cidades do país, junto a cerca de 50 instituições financeiras que disponibilizam ofertas como parcelamento e descontos, com foco exclusivo nos débitos bancários.

Confira os dados completos nos municípios