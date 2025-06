Colheita do arroz é encerrada no RS, com Uruguaiana na dianteira

A colheita do arroz está oficialmente encerrada no Rio Grande do Sul. Agora, os dados serão consolidados estão sendo finalizados pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e farão parte do Relatório Final da Safra 2024/2025, que será divulgado pela entidade.

O Irga informou, nesta quinta-feira (12), que a safra deste ano “exigiu atenção em diversas frentes”, o que demanda uma análise detalhada para que seja apresentado um panorama fiel da safra, incluindo a área colhida, produtividade média, produção total e área perdida.

Segundo o órgão, o maior município produtor do Estado foi Uruguaiana, que colheu 707,2 mil toneladas, seguido de Santa Vitória do Palmar, com 653,1 mil toneladas e Itaqui, com 604,7 mil toneladas. Por região, as maiores colheitas aconteceram em Dom Pedrito, da Campanha; Cachoeira do Sul, na região Central; Uruguaiana, na Fronteira Oeste; Mostardas, na Planície Costeira Externa; Camaquã, na Planície Costeira Interna; e Santa Vitória do Palmar, na Zona Sul.

Confira os rankings completos geral e por região

Maiores produtores do estado

1º Uruguaiana 707.219,10

2º Santa Vitória do Palmar 653.120,40

3º Itaqui 604.789,17

4º Alegrete 460.753,00

5º Dom Pedrito 339.271,97

6º Camaquã 330.461,39

7º Arroio Grande 308.809,20

8º São Borja 306.703,95

9º Mostardas 248.314,80

10º Barra do Quaraí 230.804,40



Ranking dos maiores produtores por região

Campanha

1º Dom Pedrito 339.271,97

2º São Gabriel 218.640,00

3º Rosário do Sul 146.854,68

4º Cacequi 93.660,30

5º Sant'Ana do Livramento 76.596,54



Região Central

1º Cachoeira do Sul 218.275,89

2º São Sepé 123.300,00

3º Restinga Seca 95.449,20

4º Formigueiro 80.014,75

5º Agudo 68.656,50



Fronteira Oeste

1º Uruguaiana 707.219,10

2º Itaqui 604.789,17

3º Alegrete 460.753,00

4º São Borja 306.703,95

5º Barra do Quaraí 230.804,40



Planície Costeira Externa

1º Mostardas 248.314,80

2º Viamão 137.789,70

3º Palmares do Sul 130.489,10

4º Santo Antônio da Patrulha 105.966,00

5º Capivari do Sul 80.510,00



Planície Costeira Interna

1º Camaquã 330.461,39

2º Tapes 175.258,00

3º Arambaré 141.384,50

4º Barra do Ribeiro 115.507,35

5º Eldorado do Sul 106.114,27



Zona Sul

1º Santa Vitória do Palmar 653.120,40

2º Arroio Grande 308.809,20

3º Rio Grande 191.297,05

4º Jaguarão 155.585,43

5º Pelotas 81.810,00