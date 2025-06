Porto do Rio Grande movimenta mais de 16 milhões de toneladas até maio, com alta de quase 10%

O Porto do Rio Grande, principal estrutura do sistema hidroportuário do Rio Grande do Sul, movimentou 16.148.129 toneladas entre janeiro e maio de 2025. O volume representa um crescimento de 9,86% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 14.698.880 toneladas. Somente em maio, foram 3.599.534 toneladas movimentadas, 31% a mais que em abril.

Os granéis sólidos lideraram as operações no porto, com 9.262.030 toneladas — 57,4% do total. As cargas gerais representaram 33,8% (5.461.834 t), enquanto os granéis líquidos somaram 1.424.265 toneladas (8,8%). Todas as categorias cresceram na comparação com o mês anterior: granel sólido (41,94%), carga geral (14,74%) e granel líquido (28,76%). As informações são do site da Portos RS.

Entre os produtos com maior crescimento no acumulado até maio estão o milho, com alta expressiva de 894,23% frente ao mesmo período de 2024, seguido por sulfatos (129,83%), cloreto de potássio (80,38%) e carnes (47,19%). A movimentação de contêineres também avançou: foram 77.353 TEUs em maio — crescimento de 49,45% em relação a maio de 2024. No acumulado do ano, o aumento foi de 29,08%, com 139.855 TEUs importados e 145.374 TEUs exportados.

Nas exportações, os principais destinos foram China (1.962.399 t), Vietnã (1.007.605 t), Indonésia (558.973 t), Arábia Saudita (494.764 t) e Coreia do Sul (410.298 t). Nas importações, destacam-se China (914.083 t), Argentina (567.882 t), Rússia (452.065 t), Marrocos (264.113 t) e Canadá (196.610 t).

Entre janeiro e maio, o Porto do Rio Grande recebeu 1.297 das 1.570 embarcações que operaram no complexo portuário gaúcho, ou seja, 82,6% do total.

Complexo portuário do RS passa de 16 milhões de toneladas no ano



Somando as operações dos portos públicos e terminais privados e arrendados, o complexo portuário do Rio Grande do Sul movimentou 16.727.989 toneladas nos cinco primeiros meses de 2025, o que representa um crescimento de 8,04% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado consolida a recuperação das operações portuárias um ano após as enchentes que impactaram o estado.

Portos de Pelotas e Porto Alegre mantêm ritmo de crescimento



O Porto de Pelotas movimentou 105.619 toneladas em maio, com destaque para as toras de madeira destinadas à produção de celulose (93.004 t) e o clínquer, insumo para fabricação de cimento (12.615 t). No acumulado do ano, o porto registra 469.899 toneladas, avanço de 173% em relação aos cinco primeiros meses de 2024 (431.195 t).



Já em Porto Alegre, o cais público movimentou 16.713 toneladas em maio. Desse total, 16.168 toneladas foram de insumos para fertilizantes, e 545 toneladas de carga geral.