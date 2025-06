Fórum Desenvolve Pampa: retenção de mão de obra é um dos principais desafios para a região

De Bagé, especial para o JC

O futuro do Pampa gaúcho entrou em pauta nos dias 9 e 10 de junho, quando Bagé sediou o Fórum Desenvolve Pampa, um encontro estratégico que reuniu representantes do poder público, universidades e lideranças da sociedade civil para debater o desenvolvimento regional. O evento, realizado no Palacete Pedro Osório, teve como foco o fortalecimento de alianças e a formulação de políticas públicas voltadas ao crescimento sustentável da Campanha e da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Durante os dois dias de programação, o fórum abordou temas para o avanço da metade Sul do estado. Os debates giraram em torno da construção de parcerias interinstitucionais, do papel das universidades na inovação e geração de conhecimento, dos desafios socioeconômicos enfrentados pelos municípios e da necessidade de reter mão de obra qualificada na região.

O vice-prefeito de Bagé, Beto Alágia (PODE), que também acumula o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, defendeu que as lideranças locais assumam a formulação e execução de políticas públicas capazes de gerar resultados efetivos. "A esses cabe o protagonismo de promover as ações que unam as forças vivas de toda a sociedade para que busquemos uma promoção de desenvolvimento econômico e social", pontuou.

A carta de intenções desenvolvida ao longo do fórum e apresentada no encerramento sintetizou os compromissos assumidos pelas instituições participantes, que buscam consolidar um novo ciclo de desenvolvimento regional baseado na colaboração entre entes públicos e privados.

Protagonismo político e acadêmico

O painel de encerramento, intitulado Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional, contou com a presença de autoridades como o prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi (PT), os reitores da Urcamp e da Unipampa, Guilherme Bragança e Edward Pessano, além de Alagia, que também atuou como mediador.

A principal mensagem do painel foi a necessidade de articulação entre prefeituras, instituições de ensino superior e setor empresarial para que os debates travados no fórum se convertam em ações concretas. A cooperação regional foi apontada como essencial para gerar emprego, valorizar a produção local e diversificar a economia da região.

Para os participantes, um dos principais ativos do Pampa é o conhecimento produzido pelas universidades instaladas em cidades do interior, como Bagé, Dom Pedrito, Uruguaiana e Santana do Livramento. A qualificação de profissionais e o desenvolvimento de tecnologias adaptadas à realidade local foram destacados como elementos centrais para impulsionar o crescimento sustentável.

"Sair desse ponto a consciência de que isso precisa mudar, a consciência de que existe por parte de todos os prefeitos e lideranças civis a necessidade da mudança, a predeterminação em mudar e uma vontade muito grande de estarmos unidos buscando esse objetivo", avaliou o vice-prefeito.

Desafios do presente, estratégias para o futuro

Além da valorização da produção acadêmica, o evento também lançou luz sobre indicadores preocupantes que afetam o desenvolvimento do Pampa. Durante o painel Indicadores da Região Sul, o presidente do Consórcio de Desenvolvimento do Pampa (Codepampa) e prefeito de Quaraí, Jefferson Pires, junto com o economista Carlos Paiva, apresentou um panorama da região, que representa mais de 20% do território gaúcho e abriga cerca de 700 mil habitantes.

Entre os principais desafios apontados estão a perda populacional, a dificuldade de reter talentos formados localmente, a baixa densidade populacional e a distância dos grandes centros urbanos. Em contrapartida, os especialistas destacaram as potencialidades da região, como a força da agropecuária, a cultura gaúcha, as belezas naturais e o turismo rural.

A conclusão dos debates é de que é preciso agir de forma coordenada para superar gargalos estruturais e criar um ambiente favorável ao empreendedorismo, à pesquisa científica e à geração de oportunidades. A cooperação entre municípios, universidades e entidades empresariais foi apontada como o caminho mais viável para transformar o cenário atual.

O Fórum Desenvolve Pampa foi promovido pela Prefeitura de Bagé, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDI), em parceria com a Unipampa, Urcamp, o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung), a Associação Comercial de Bagé (Aciba) e os Coredes RS. O evento também abrigou, em seu primeiro dia, a atividade “Pacto RS 2025 – O crescimento sustentável é agora”, conduzida pelo Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Estado.