Prefeitura de Bagé inicia fase final de negociações para desapropriação de áreas da Barragem da Arvorezinha

Durante reunião do Comitê Gestor da Barragem da Arvorezinha, realizada na quarta-feira (11), a Prefeitura de Bagé definiu os próximos passos para garantir as condições necessárias à conclusão da obra, especialmente no que se refere à área que será alagada. A meta é concluir até 31 de julho todo o processo de desapropriação dos terrenos que compõem a zona de alagamento da barragem.



Atualmente, segundo a área de comunicação da prefeitura, restam 21 áreas a serem desapropriadas. A Procuradoria-Geral do Município já iniciou o contato com os proprietários, buscando acordos amigáveis de indenização. Concluída essa etapa, será possível avançar com as obras de limpeza e preparação do terreno, o que permitirá o enchimento do reservatório e, consequentemente, o funcionamento do vertedouro.

Segundo o prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi (PT), o prazo é necessário para que se possa iniciar a limpeza da área que será alagada e garantir que, em menos de um ano, seja possível finalizar a etapa do vertedouro.

A procuradora-geral do município, Thirzá Zanetti, destacou que, caso os acordos não sejam firmados até o fim de julho, o município adotará os procedimentos legais e judiciais para garantir as desapropriações, assegurando o andamento da obra e a defesa do interesse público.

A Procuradoria-Geral informa ainda que todos os proprietários das áreas envolvidas serão devidamente notificados nos próximos dias. A orientação é para que os titulares dos terrenos procurem a Procuradoria o quanto antes, a fim de dar início às tratativas. A colaboração da população é essencial para assegurar a celeridade do processo e permitir que a obra avance dentro do cronograma previsto.