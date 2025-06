Com reforma, Eterpel quer atrair mais usuários a Rodoviária de Pelotas

Com uma circulação diária de 3,5 mil pessoas e a venda mensal de uma média de 57 mil passagens por mês, a Rodoviária de Pelotas, gerida pela autarquia Eterpel, teve concluídas na semana passada as obras de renovação estrutural do terminal de ônibus. Houve a instalação da nova pavimentação no espaço de acesso dos ônibus e de requalificação no piso externo no entorno do terminal. Além disso, foram instaladas 50 luminárias novas no prédio e 12 refletores no estacionamento.

Funcionando há 41 anos no mesmo local, o complexo vive um cenário econômico desafiador, com uma dúvida acumulada de R$ 3,8 milhões. Para requalificar o espaço, a autarquia busca também outras iniciativas que visam ampliar o uso da infraestrutura e atrair novos estabelecimentos para sua área comercial, como a modernização do sistema de pagamentos de passagens, que agora inclui o PIX em algumas empresas operadoras.

De acordo com o diretor-presidente da Eterpel, Afrânio Ávila, uma das obras mais significativas é o novo acesso de ônibus desde a BR-116 até os BOCs (Boxes de Operações Comerciais), o que deve facilitar o trânsito dos veículos e melhorar a experiência dos passageiros. “Isso representa mais segurança, agilidade e organização para todos que utilizam o serviço”, destaca o gestor.

Outra frente das mudanças é tecnológica: a Eterpel pretende implantar um sistema de autoatendimento com tótens, para diminuir filas e atendimento presencial. A medida acompanha uma tendência nacional de digitalização nos serviços de transporte.

O objetivo da gestão também passa por um projeto para dar uso integral ao edifício de cinco andares que existe no local. Atualmente, apenas o térreo é utilizado regularmente. A proposta é transformar os andares superiores em espaços voltados para repartições públicas e serviços comerciais, como farmácias, lotéricas e até mesmo um shopping de pequeno porte. A aproximação com o setor privado e com órgãos públicos está no centro dessa estratégia. A gestão busca firmar parcerias para ocupação dos espaços disponíveis e otimização dos serviços.

“Esses apartamentos não iriam gastar com energia elétrica, com aluguel, com a própria conta de água, pois já fazem parte da estrutura da Eterpel. Trazer serviços públicos e estabelecimentos comerciais para cá pode movimentar a rodoviária e transformá-la em um polo logístico e comercial”, explica Ávila.

A ideia de transformar a rodoviária também passa pela valorização do transporte coletivo, em meio à concorrência com aplicativos e serviços alternativos de mobilidade. “Viajar de ônibus hoje é mais tranquilo. Os veículos são fiscalizados, os motoristas são capacitados, e há seguro incluso. A Eterpel quer reforçar essas vantagens”, afirma Ávila.

Inaugurada em 1984, a rodoviária ocupa um terreno da Prefeitura e já foi um dos principais pontos de conexão de Pelotas com o restante do estado e do país. A sua mudança do centro para a avenida Presidente João Goulart foi parte de um plano de expansão urbana que visava oferecer mais conforto e capacidade de atendimento aos usuários. Agora, quatro décadas depois, a meta é fazer com que esse equipamento público volte a ter protagonismo na mobilidade regional.