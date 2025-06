Embrapa abre seleção para projeto de melhoramento da raça Brangus

A Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, abriu um processo de seleção de produtores rurais interessados em firmar cooperação técnico-financeira cumulada com parceria pecuária. O objetivo é a execução de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia, visando ao desenvolvimento de linhagens genéticas diferenciadas da raça Brangus.



Essa seleção visa apoiar a linha de pesquisa intitulada "Soluções tecnológicas do melhoramento genético animal para características relacionadas à resistência aos carrapatos, às infecções por endoparasitas, temperamento, redução de emissões de gases de efeito estufa e qualidade de carcaça no rebanho Brangus-Ibagé", projeto que faz parte do programa de melhoramento genético da Embrapa.

Podem participar deste processo de seleção produtores rurais, sejam pessoas físicas (pecuaristas individuais) ou jurídicas (empresas rurais), que atendam aos seguintes requisitos: estarem legalmente constituídos no Brasil; possuírem inscrição estadual de produtor rural; apresentarem experiência comprovada na criação de bovinos da raça Brangus; e serem afiliados à. As candidaturas devem ser submetidas por grupos compostos por no mínimo cinco e no máximo 10 dez produtores rurais, por meio de Carta de Manifestação de Interesse e demais documentos descritos nos anexos doSegundo o Chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Cardoso, esse projeto de melhoramento da raça Brangus, iniciado em 2012, tem como objetivo principal desenvolver linhagens genéticas diferenciadas da raça, produzindo, multiplicando e, como maior resistência ao carrapato, temperamento dócil, eficiência produtiva e qualidade superior de carcaça.De acordo com o edital, as, junto com todos os documentos descritos nos anexos do edital. A homologação das inscrições acontece no dia 05 de julho, o resultado no dia 15 e a previsão para a assinatura dos acordos é 15 de agosto.