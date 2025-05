Embrapa inaugura novos laboratórios de pesquisa da pecuária leiteira em Capão do Leão

Duas novas estruturas voltadas à pesquisa do leite serão inauguradas pela Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão, em cerimônia marcada para o próximo dia 30 de maio. O Laboratório de Campo do Leite (Labcampo) e o Laboratório de Pesquisa e Análises em Cromatografia Avançada (Labcromato) se dedicam a inovações nas pesquisas voltadas à eficiência dos sistemas de produção, à segurança alimentar e do alimento e à sustentabilidade na pecuária leiteira.

Os laboratórios foram desenvolvidos em parceria com o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul (LFDA/RS), a partir de um investimento de cerca de R$ 10 milhões.

Segundo informações do site da Embrapa, as duas novas estruturas se integram ao Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento em Pecuária Leiteira (Sispel), “atuando como um centro de excelência na construção e execução de uma agenda para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação na cadeia produtiva do leite regional e nacional”.

O chefe-geral do órgão, Waldyr Stumpf Júnior, também adiantou que, durante a inauguração, também será feito o anúncio da instalação do “Hub de Inovação do Leite”, para trazer parceiros como universidades e institutos federais e iniciativa privada para trabalhar em projetos de pesquisa e desenvolvimento para os sistemas de produção de leite.

As novas estruturas dão continuidade à ampliação do Laboratório de Qualidade do Leite (Lableite). No Labcromato, será possível realizar análises de resíduos e contaminantes em leite e derivados, além de outras matrizes, como grãos, carne, vinhos, água, efluentes; avaliações de compostos nutracêuticos e medicinais; pesquisa com medicamentos veterinários e vegetais; validação de kits rápidos utilizados pela indústria láctea; desenvolvimento de produtos e metodologias inovadoras; e apoio à sanidade animal, com foco em protocolos terapêuticos e resistência antimicrobiana.

O Labcampo dispõe de instalações físicas com modelos de alojamento tipo Compost Barn e Free Stall para execução de pesquisas com animais; instalação para a execução de trabalhos experimentais de alta precisão em nutrição, reprodução, saúde, cria e recria e comportamento animal; sala de ordenha; sala do leite; e espaço para capacitação e atualização tecnológica de profissionais, produtores e estudantes.

A inauguração dos novos laboratórios acontecerá em 30 de maio, a partir das 9h, na Estação Experimental Terras Baixas, do campus universitário da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) em Capão do Leão.