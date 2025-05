Portos RS visita obras de ampliação no Terminal Vanzin em Rio Grande

A diretoria da Portos RS esteve, nesta semana, no Terminal Vanzin, em Rio Grande, para acompanhar as obras de ampliação do Terminal 1 da empresa. A visita integra uma nova política institucional da empresa pública voltada à aproximação com o setor produtivo e à valorização da integração entre porto e indústria.

O encontro marca o início de uma série de visitas técnicas que a diretoria fará aos empreendimentos públicos e privados dos portos organizados do Rio Grande do Sul, de acordo com informações do site da autarquia.



O Terminal Vanzin está em expansão e deve alcançar, no segundo semestre de 2026, capacidade estática de 800 mil toneladas, segundo informações da autarquia. Atualmente, o terminal comporta 500 mil toneladas. Com a implantação do Terminal Marítimo Vanzin (TMV), prevista para 2029, o volume poderá chegar a 1,05 milhão de toneladas. As obras incluem a construção de três novos armazéns e a instalação de 17 moegas rodoviárias, além de uma moega ferroviária com capacidade de descarga de cinco vagões simultâneos. No estágio atual, parte das instalações já está concluída, com nove moegas rodoviárias e uma moega ferroviária em fase de estrutura civil.

A visita foi acompanhada pelo presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, pelo diretor de Relações Institucionais Sandro Oliveira, pelo diretor de Meio Ambiente Henrique Ilha, pelo diretor de Infraestrutura Lucas Cardoso e pelo gerente de Planejamento e Desenvolvimento Fernando Estima. Eles foram recebidos por Leonardo Vanzin, presidente da empresa, e Guilherme Schuch, gerente administrativo.

De acordo com Leonardo Vanzin, presidente da empresa, a previsão é que dois novos armazéns estejam em operação no primeiro trimestre de 2026. O executivo informou que a estrutura visitada já está recebendo carga. Os dois armazéns seguintes devem estar operando no começo de 2026. As bases já estão prontas, com galerias, sapatas e a fundação finalizadas. Agora avançamos para a fase de montagem das paredes e coberturas, que são estruturas pré-moldadas, explicou.

O projeto também prevê a ampliação da capacidade de recebimento de produtos para 6 mil toneladas por hora por via rodoviária e 500 toneladas por hora por via ferroviária. A capacidade de expedição, após a conclusão das obras, será de 2 mil a 3 mil toneladas por hora. Atualmente, o terminal emprega cerca de 200 trabalhadores. Com o projeto completo, incluindo o TMV, esse número deverá subir para aproximadamente 500. A empresa movimenta graneis agrícolas como arroz, soja, trigo, milho e canola, consolidando-se como um elo estratégico da cadeia logística de exportação no sul do país.