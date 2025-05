Pesquisa em Hulha Negra usa bagaço de azeitona na nutrição de ovelhas

Um projeto desenvolvido em Hulha Negra, na região da Campanha, utilizará o bagaço da azeitona na nutrição de ovelhas gestantes. O trabalho será desenvolvido pelo pelo Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Sistemas Integrados e Meteorologia Aplicada (Cesimet), em parceria com a Embrapa Clima Temperado.

De acordo com o médico veterinário da Cesimet, Gabriel Fiori, o subproduto da indústria do azeite será usado para suplementar as ovelhas no período pré e pós-parto, e analisadas possíveis mudanças no peso os cordeiros ao nascer, o desempenho dos cordeiros até a desmama e o que interfere na questão de sanidade das mães, principalmente no período pós-parto, quando as ovelhas são mais suscetíveis às verminoses. As informações são da assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Agricultura (Seapi).

O início do estudo está previsto para julho. O projeto está atualmente na fase de captação de insumos como os inoculantes, por exemplo, para fazer o armazenamento deste bagaço e para os componentes da ração.

O Cesimet tem atualmente um rebanho de 20 matrizes da raça Corriedale, alocadas a partir de um Termo de Cooperação FPE 2787/2024 entre o Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura (Fundovinos) e a Arco (Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos). Além desta pesquisa, o rebanho vai também ser utilizado para o treinamento de produtores, técnicos de campo e do Serviço Veterinário Oficial. Estas capacitações terão diversas temáticas, como cursos de esquila, inseminação artificial em ovinos, treinamento com fiscais agropecuários dentro do Programa Estadual de Sanidade Ovina (Proeso), do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Seapi.

O Cesimet também desenvolve pesquisas com bovinos. O centro conta com um rebanho de cerca de 395 bovinos de corte das raças Aberdeen Angus e Brangus, nos quais são aplicados diversos protocolos e manejos, gerando dados de pesquisa aplicadas aos sistemas de produção pecuário. Entre as pesquisas, controle do carrapato bovino, efeitos do tratamento com carrapaticida e fertilidade em fêmeas bovinas.

Além destas ações, no contexto do Plano ABC +, dedicado à agricultura de baixa emissão de carbono, o Cesimet está implantando, em uma área de 35 hectares, um sistema de Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). O objetivo central é promover práticas agrícolas sustentáveis, como o plantio direto, e o manejo adequado do solo, com a finalidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa no setor agropecuário. Com metodologia de dias de campo e atividades didáticas, o sistema atua para difundir o conhecimento aplicado na área.