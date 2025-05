Quase 35 mil contribuintes deixam declaração do IR para a última hora em Pelotas e Rio Grande

Na véspera do último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda (IR) em 2025, quase um terço dos contribuintes residentes nos municípios de Pelotas e Rio Grande ainda não enviaram suas declarações ao fisco.

Segundo informações da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil (RFB) no RS, até o início desta quinta-feira (29), 68,3 mil pessoas haviam entregue a declaração do IR em Pelotas, volume equivalente a 76,06% da estimativa de declarações do município. Já em Rio Grande, essa proporção é de 76,6%, com 57,1 mil envios até quinta-feira.

Portanto, um total de 34,8 mil pelotenses e riograndinos deixaram o acerto de contas com o “leão” do IR para a última hora.

Em todo o Rio Grande do Sul, já houve um total de 3,2 milhões de declarações do IR até esta quinta-feira, volume equivalente a 77,6% dos envios esperados pela Receita. A estimativa do órgão é de que até 3,2 milhões sejam entregues até o fim do prazo. Cerca de 731 mil gaúchos deixaram o ajuste de contas para a última hora.

A Receita pontua que é comum haver lentidão no sistema no último dia vigente do prazo de entrega, o que pode provocar a perda do prazo. Quem não entregar a declaração a tempo estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.