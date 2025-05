Bagé firma acordo com Uruguai para fornecimento de água à localidade Serrilhada

Um ato simbólico realizado na quarta-feira (28) marcou a assinatura de um Acordo de Cooperação entre a empresa pública uruguaia Obras Sanitárias del Estado (OSE) e o Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé (Daeb) para o fornecimento de água aos moradores da Serrilhada, localizada na fronteira entre Brasil e Uruguai.

É a primeira vez que o país vizinho fornece água a outro país como forma de solidariedade, de acordo com informações do site da prefeitura de Bagé. A assinatura foi realizada pelo prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi (PT), e Pablo Ferreri, presidente da OSE.

A comunidade da Serrilhada, situada entre o departamento uruguaio de Rivera e os municípios brasileiros de Bagé e Dom Pedrito, convive há décadas com a ausência de abastecimento de água potável. O lado brasileiro da Serrilhada nunca contou com rede de água encanada, trazendo impactos à qualidade de vida das cerca de 30 famílias residentes na localidade.

As discussões para solucionar o problema se estendem há mais de uma década. Desde 2009, o Uruguai já dispunha de uma represa e de uma estação de tratamento de água com capacidade suficiente para abastecer também a população brasileira. Entretanto, a formalização de um acordo entre as autoridades das três cidades envolvidas — Bagé, Dom Pedrito e Rivera — foi um processo longo e complexo.

Em 2022, o Daeb finalizou a obra de implantação da rede de água, com a instalação de 1.900 metros de tubulação para beneficiar 29 residências do lado brasileiro. Na ocasião, o Daeb ficou responsável pela mão de obra e pelo fornecimento de materiais, enquanto a Prefeitura de Dom Pedrito contribuiu com equipamentos.

Embora a rede de água tenha sido implantada e oficialmente entregue à comunidade em 2022, a estrutura, até o momento, não havia entrado em operação pela falta do acordo, que contempla, por exemplo, informações sobre como será feita a distribuição e as tarifas. De acordo com Mainardi, será possível realizar o fornecimento de água à comunidade em alguns dias.

Ainda participaram da reunião de definição os deputados estaduais Pepe Vargas (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e Jeferson Fernandes (PT). Pelo lado uruguaio participaram o parlamentar representante de Rivera, Rubenson Silva, e o suplente por Cerro Largo, Paulo Beck.