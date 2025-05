Festival Fronteira inicia a venda de ingressos para experiências gastronômicas em Livramento

O Festival Binacional de Enogastronomia - Fronte(i)ra, cuja 9ª edição acontece entre os dias 5 e 9 de agosto em Santana do Livramento e em Rivera, no Uruguai, iniciou nesta segunda-feira (26) a venda de ingressos para as quatro atividades gastronômicas que acontecerão durante o evento. Segundo a organização do festival, serão os únicos eventos da programação oficial para os quais é necessário comprar ingressos antecipados.

Na quarta-feira, 6 de agosto, será realizada a Noite de Queijos, Vinhos, Pães e Azeites da Fronteira, momento de confraternização entre a comunidade local e o público visitante. Na noite seguinte, será realizado o Jantar de Mulheres Assadoras, que será preparado por seis chefes assadoras, brasileiras e uruguaias, com o apoio de outras 18 mulheres da fronteira.

O Concurso Binacional de Pratos à Base de Cordeiro está agendado para a sexta-feira, 8 de agosto. Essa será a quarta edição da competição entre alunos de gastronomia dos dois países. Eles irão disputar os votos dos júris técnico e popular, em critérios de sabor, apresentação e técnica gastronômica, para a escolha do prato vencedor. Já o encerramento do Fronte(i)ra será marcado pelo Assado Fronteiriço, que deve reunir cerca de 2 mil pessoas, segundo a estimativa da organização do festival.

Os ingressos variam entre R$ 80 e R$ 110 por pessoa (valores referentes ao primeiro lote) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou nos pontos de venda em Santana do Livramento e Rivera.

Segundo informações da assessoria de imprensa do festival, organizadores como Vera Reis, sócia da agência de turismo receptivo Corticeiras, apontam que o evento vem exercendo um papel decisivo na divulgação e diversificação do turismo na região, já que o Fronte(i)ra apresenta uma extensa programação gratuita, que inclui atrações culturais, técnicas e feiras binacionais de vinhos, carnes, queijos e outros produtos locais, atraindo visitantes de diversas regiões, que acabam retornando à cidade em outras ocasiões.

Segundo ela, Livramento e Rivera têm atraído grupos interessados tanto no tradicional turismo de compras, quanto no enoturismo. O movimento, afirma, tem sido mais intenso desde a entrada em operação do Trem do Pampa, em 2024.