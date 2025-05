Furg e Ufpel registram 121 pedidos de patente em 2024

Duas universidades da região Sul do Estado figuram nos rankings de depositantes de ativos de propriedade intelectual no Brasil: a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e a Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), instituições que, no ano passado, registraram 121 pedidos de patente no país. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) na última quinta-feira (21).

A Furg aparece em duas listas, totalizando 74 pedidos: entre os depositantes residentes de programas de computador, com 43 depósitos, figurando no 10º lugar; e, em 25º no ranking de depositantes residentes de patentes de invenção, com 31 depósitos. Já a Ufpel integra, em 12º lugar, o ranking de patentes de invenção, com 47 depósitos.

Segundo informações do site da Furg, dois terços dos pedidos de patente foram efetuados em parceria com empresas. A universidade apareceu na lista pela primeira vez em 2021 e, desde então, tem estado presente nas listagens do Inpi.

As duas instituições contribuíram com 62,3% dos 194 pedidos de depósito realizados por representantes do Rio Grande do Sul, que representa 12% dos depositantes, junto com São Paulo e atrás de Minas Gerais, que teve em 2024 20% dos depositantes de patentes, com 508 pedidos.

O ranking também revelou que mais da metade das 50 maiores instituições depositantes foram universidades brasileiras. O Inpi dividiu as classificações entre residentes e não residentes no Brasil, contemplando ativos como patentes, marcas, desenhos industriais e programas de computador.