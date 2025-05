Hulha Negra recebe projeto piloto de produção de butiá

O butiá, fruto nativo da região Sul e parte da cultura agrícola e gastronômica do Rio Grande do Sul, é o motor de um projeto piloto realizado a partir de uma parceria entre a Secretaria Estadual de de Agricultura (Seapi) e a prefeitura de Hulha Negra.

A iniciativa envolve o trabalho de pesquisadores do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), que estiveram no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Sistemas Integrados e Meteorologia Aplicada (Cesimet), em Hulha Negra, para o plantio de 40 mudas de butiazeiro. O plantio foi feito com delineamento experimental circular, que pretende avaliar diferentes espaçamentos, e também o comportamento das melhores mudas em outras condições de solo e clima. As informações são da assessoria de imprensa da Seapi.

Nos próximos dias, segundo a prefeitura de Hulha Negra, o projeto piloto será expandido para algumas propriedades rurais, onde até dez delas serão selecionadas para receber mudas e servir como "pomares experimentais". O objetivo é avaliar o desempenho do Butiá e seu aproveitamento pelos agricultores familiares em suas pequenas agroindústrias ou em agroindústrias comerciais. As mudas levam de 4 a 6 anos para começar a crescer e produzir.



Também através do projeto será organizado uma oficina de capacitação para agricultores familiares de Hulha Negra e região, no início de 2026, quando começa a próxima safra.



O projeto em desenvolvimento busca integrar conservação e geração de renda através do manejo, cultivo e valorização econômica em áreas com butiazeiros nativos do Rio Grande do Sul. Segundo o pesquisador da Seapi Gilson Schlindwein, a região de Hulha Negra registra a presença de vários butiazeiros, o que demonstra aptidão do local para o cultivo da espécie.

A prefeitura de Hulha Negra participa do projeto por meio das Secretarias Municipais de Agropecuária; Planejamento, Administração e Meio Ambiente e Educação.