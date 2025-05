Polícia Civil realiza operação contra fraudes no comércio em Pelotas

Uma operação contra crimes cibernéticos foi deflagrada pela 1ª DP da Polícia Civil em Pelotas nesta quinta-feira (22). Quatro pessoas foram presas preventivamente e foram executados 16 mandados de busca e apreensão. Os envolvidos efetuavam compras no comércio de forma fraudulenta, utilizando documentos digitais falsificados.

A ação contou com o apoio operacional de todas as delegacias de Pelotas e da Delegacia de Capão do Leão. De acordo com informações do site da Polícia Civil, a delegada Walquiria Meder, que coordenou a operação, explicou que a investigação teve início em janeiro deste ano com a apreensão dos telefones de alguns suspeitos que foram abordados com objetos adquiridos no comércio através de documentos falsos.

A partir das apreensões, e após obter autorização judicial para o manuseio dos aparelhos, a Polícia identificou os integrantes da quadrilha, e encontrou centenas de documentos digitais falsificados que eram utilizados para realizar compras.

Foram encontrados também indicativos de que um dos integrantes da associação criminosa é um hacker, responsável por invadir sistemas informatizados das lojas para realizar cadastros com documentos falsificados. O suspeito tentava acessar sistemas informatizados de uso exclusivo do Poder Público, além de armazenar dados cadastrais de autoridades ligadas à área da segurança pública. Em relação a estes delitos, a delegada comentou que as investigações devem seguir através do departamento especializado em crimes cibernéticos de Porto Alegre.



A ação contou com a participação de mais de 50 policiais, e resultou na apreensão de telefones celulares, computadores, diversos documentos e objetos armazenados pela quadrilha.