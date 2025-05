Polícia Civil realiza operação contra crimes rurais em Dom Pedrito

A Polícia Civil gaúcha realizou uma operação voltada à desarticulação de um esquema criminoso de receptação de defensivos agrícolas, maquinário furtado e prática de crime ambiental que ocorria no interior de Dom Pedrito, na região da Campanha.

A ação, realizada na manhã desta segunda-feira (12) na localidade de Chicaca, resultou na prisão de três homens em flagrante. O trabalho foi realizado pela 1ª Delegacia Especializada em Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) de Bagé, com apoio da 2ª Decrab de Alegrete e fiscais da Secretaria de Agricultura.

A investigação apontou para a existência de propriedades rurais na região que estariam armazenando produtos e maquinário de origem ilícita. Munidos de mandados de busca e apreensão, os policiais civis cercaram duas propriedades, e identificaram a ocorrência de diversos ilícitos, de acordo com informações do site da Polícia Civil do RS. Em uma das propriedades, um dos suspeitos tentou fugir com duas armas de fogo, que foram dispensadas em meio ao campo. Uma terceira arma foi encontrada no interior da residência.

No local, os agentes da Decrab também encontraram uma grande quantidade de defensivos agrícolas sem comprovação de origem, evidenciando tratar-se de produtos furtados. Os defensivos estavam acondicionados em um ônibus, veículo que também estava em situação irregular, sem a devida documentação.

Os policiais civis encontraram também um caminhão carregado com embalagens vazias de defensivos, igualmente sem procedência, e registraram os números de lote, visando identificar as vítimas dos furtos. A prática criminosa se estendia ao descarte irregular dessas embalagens queimadas pelos suspeitos na tentativa de ocultar sua origem, configurando crime ambiental. A legislação vigente exige a destinação correta desses materiais em locais apropriados.



Outra descoberta realizada pela operação foi um graneleiro avaliado em mais de R$ 50 mil, reconhecido como produto de um furto ocorrido no município de Salto do Jacuí em 2024. O delegado Guilherme Nunes, titular da 1ª Decrab de Bagé, informou que a Polícia Civil já está em contato com o proprietário do implemento que forneceu a documentação comprobatória.