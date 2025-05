Hospitais universitários de Rio Grande e Pelotas recebem obras da CEEE

A CEEE Equatorial realizou, nesta quinta-feira (22), a entrega de melhorias em eficiência energética em dois hospitais do Sul do RS ligados a universidades: no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-FURG/Ebserh), em Rio Grande, e no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), em Pelotas.

As ações integram uma estratégia mais ampla da companhia voltada à modernização de estruturas públicas essenciais, com foco em economia, sustentabilidade e eficiência no uso da energia elétrica, informa a assessoria de imprensa da concessionária. Juntas, as obras somam um investimento superior a R$ 560 mil, viabilizado por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

LEIA TAMBÉM: Pesquisa sobre assédio no transporte de Rio Grande poderá nortear políticas públicas

Desde 2022, a CEEE Equatorial finalizou 14 projetos de eficiência energética em instituições que prestam serviços essenciais à sociedade, em um investimento superior a R$ 60 milhões na área de concessão.

No HU-FURG/Ebserh, o projeto contemplou a substituição de euipamentos de climatização, a modernização da iluminação e a instalação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica. A estimativa é de uma economia anual de 118,86 MWh - cerca de R$ 117 mil por ano -, além da redução de 7,87 kW na demanda de energia no horário de pico. O investimento total foi de mais de R$ 297 mil.

À tarde, foi realizada a cerimônia no Hospital Escola da UFPel, onde foram investidos mais de R$ 265 mil na substituição de aparelhos antigos de ar-condicionado e em melhorias estruturais para qualificar o sistema de climatização. A expectativa é de uma economia anual de 131,62 MWh - cerca de R$ 121 mil por ano, equivalente ao consumo de aproximadamente 49 residências de famílias de baixa renda, e uma redução de 16,49 kW na demanda de energia no horário de pico.