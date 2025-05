CEEE investe R$ 587 mil para obras na rede elétrica de Camaquã

A CEEE Equatorial realiza neste sábado (17) uma obra de renovação da rede elétrica que atende a cidade de Camaquã. O valor investido é de R$ 587 mil. Com essa ação, o investimento no município desde o começo de maio já ultrapassa R$ 2,5 milhões.

Os trabalhos incluem a instalação de novos 57 postes e a substituição de dois quilômetros de cabos por rede compacta trifásica, mais segura e resistente a ocorrências climáticas. De acordo com informações do site da distribuidora, as melhorias vão beneficiar 800 clientes da região.

O trabalho será realizado a partir das 11h da manhã de sábado (17). A partir deste horário, nas Estradas da Coxilha Ferrador e da Goiaba, Beco do Nelson, Beco da Martha e Estrada do Capoeirão terão o fornecimento interrompido até às 16h.

No começo do mês, a cidade de Camaquã recebeu outros R$ 2 milhões com a renovação e automação da rede elétrica, também na zona rural. Foram instalados equipamentos automáticos que atuam sem a necessidade de intervenção humana, em caso de alguma ocorrência.

A CEEE Equatorial tem um plano de obras e de manutenção estruturado para este ano. Neste planejamento, informa a distribuidora, os desligamentos programados são necessários para realização de benfeitorias de média e baixa tensão. Eles são divulgados com antecedência no site da CEEE Equatorial, na aba “Desligamento Programado” e nos jornais de grande circulação.