Assentados de Dom Pedrito recebem crédito do Incra para calamidade

Famílias de agricultores assentados em Dom Pedrito, na região da Campanha, assinaram na quarta-feira (14) os contratos do Crédito Instalação, na modalidade Fomento, concedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Cada família acessará R$ 16 mil para serem aplicados em projetos previamente elaborados por técnicos do Incra-RS ou da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS). O valor terá reembolso com rebate de até 96% até a data de vencimento, que é de três anos, contados a partir da liberação do recurso.

A liberação excepcional do fomento é uma das ações do governo federal, por meio do Incra, para recuperar áreas de reforma agrária e territórios quilombolas impactados pela emergência climática no Rio Grande do Sul, informa o site do órgão. No total, 12 mil famílias, entre assentados e quilombolas, vão receber o investimento, representando um aporte de R$ 192 milhões.

As assinaturas dos contratos iniciaram em dezembro de 2024, pelos 13 municípios com assentamentos que decretaram situação de calamidade, e agora seguem pelos demais que decretaram emergência, caso de Dom Pedrito.

Outras ações também estão sendo desenvolvidas, como a recuperação de estradas, casas e barragens. Ao todo, o Incra-RS está operacionalizando R$ 351 milhões na recuperação de assentamentos e territórios quilombolas afetados no Rio Grande do Sul, informou o órgão.