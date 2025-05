Operações do MP apreendem alimentos impróprios para consumo em Pelotas e Arroio Grande

Duas ações conduzidas pela força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul nesta semana resultaram na apreensão de itens perecíveis impróprios para o consumo nos municípios de Pelotas e Arroio Grande.



Na terça-feira (13), os agentes, em conjunto com a Promotoria de Justiça de Pelotas, fiscalizaram três estabelecimentos comerciais no município. A operação resultou na apreensão de 11 toneladas de alimentos impróprios para o consumo, sendo que mais de 10 toneladas estavam armazenadas em um único local.

Os estabelecimentos fiscalizados foram dois mercados e um açougue. Entre as principais irregularidades encontradas estavam o armazenamento em temperaturas inadequadas, a presença de produtos com o prazo de validade vencido e o fracionamento irregular de embalagens de carne embaladas a vácuo — prática que compromete a segurança do produto e pode representar risco à saúde dos consumidores.

Já na quarta-feira (14), a força-tarefa concentrou sua atuação em Arroio Grande. Ao todo, seis estabelecimentos foram vistoriados. A fiscalização resultou na apreensão de 1,2 tonelada de alimentos em condições inadequadas para o consumo humano.

Em um dos locais, a situação de insalubridade levou à interdição imediata da padaria e do depósito. Ratos foram encontrados no interior do estabelecimento. As condições de higiene precárias foram consideradas alarmantes pelas equipes da força-tarefa.



Além da presença de roedores, foram constatadas diversas outras irregularidades nos estabelecimentos vistoriados em Arroio Grande. Os agentes encontraram alimentos vencidos, produtos armazenados fora da temperatura indicada, itens sem qualquer identificação de procedência e produtos fabricados em ambientes sem condições sanitárias mínimas. Também foram recolhidas unidades de álcool cuja venda é proibida em supermercados, o que configura outra infração.