PF realiza busca e prisões contra traficantes de drogas em Jaguarão

A Polícia Federal deflagrou uma operação, na fronteira entre Brasil e Uruguai, para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, que passava pelos municípios de Jaguarão, no Sul gaúcho, e Rio Branco, no Uruguai, municípios separados pela ponte internacional Barão de Mauá.

A Operação Delivery Impossível reuniu policiais federais, com apoio da Brigada Militar do RS, que cumpriram na terça-feira (13) 10 mandados de busca e apreensão nos estados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além de nove mandados de prisão preventiva. As ações também contam com a cooperação policial internacional, com a participação da Polícia Uruguaia para o cumprimento de um mandado de prisão no exterior.

A investigação teve início através de informações obtidas no âmbito da Operação Flos, deflagrada em junho de 2024, que teve como alvo um grupo criminoso produtor e importador da droga skunk. O grupo investigado na Operação Delivery Impossível operava como importador do entorpecente, utilizando modais rodoviários para transpor a fronteira do país e distribuir a droga entre os estados brasileiros, principalmente Santa Catarina e São Paulo. As informações são da assessoria de imprensa da PF.



Cerca de R$ 230 mil reais em bens foram apreendidos, além do bloqueio de diversas contas bancárias dos investigados. Especificamente em Jaguarão, as autoridades cumpriram cinco mandados de busca e outros dois mandados de prisão preventiva.