Rodoviários encerram greve do transporte público em Rio Grande

Chegou ao fim, na manhã desta quarta-feira (14), a greve dos trabalhadores rodoviários de Rio Grande, iniciada na madrugada de segunda-feira (12). A paralisação foi encerrada após a categoria aceitar a proposta apresentada pela empresa Transpessoal. A circulação integral da frota foi retomada às 7h07min.

O fim da paralisação, aprovado em assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, partiu de um acordo firmado na noite de terça-feira (14), no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4).

A proposta listava pagamento do reajuste equivalente a 4,17% dos atrasados referentes a fevereiro e março no salário da folha de pagamento do mês de maio de 2025 na condição de abono; substituindo o pagamento de comissão, a adoção de uma diária de R$ 13,00 por dia para trabalhadores com jornada de 7h20min; R$ 9,00 para a jornada de 6h; e R$ 6,50 para jornadas de 4h (equivalente a 10% do salário básico), retroativa a 1º de maio de 2025, a vigência da convenção por dois anos, já estabelecido o reajuste pelo INPC em fevereiro de 2026, para as cláusulas econômicas; a construção do plano de saúde mediante contato permanente entre as partes, além de não ser descontado o período parado.

Segundo informações do site da prefeitura de Rio Grande, a gestão municipal atuou como terceira parte interessada, reivindicando a circulação mínima de 30% da frota em horários normais e 50% nos horários de pico, com fiscalização permanente das equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança (SMMAS).