Metalúrgicos de Rio Grande levam reivindicações à Transpetro

Demandas dos metalúrgicos de Rio Grande de São José do Norte foram apresentadas pelo sindicato da categoria na sede da Transpetro, subsidiária da Petrobras na área de logística, no Rio de Janeiro.

Benito Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio Grande e São José do Norte (Stimmmerg), reuniu-se com a diretoria e o corpo técnico da estatal na sexta-feira (9), para apresentar pleitos relativos à atuação da Transpetro em Rio Grande e para tratar de questões sobre o relacionamento das empresas terceirizadas com os trabalhadores locais, além de cursos de qualificação. As informações são da assessoria de comunicação da entidade.

Segundo o Stimmmerg, as empresas terceirizadas que prestam serviço no terminal local da Transpetro (Terig), e que contam com a mão de obra dos metalúrgicos, não têm cumprido os contratos estabelecidos com trabalhadores, fornecedores e outros. Como a maior parte das terceirizadas é de fora, o sindicato pediu que a Transpetro priorize empresas locais, que "geram empregos, impostos e contribuem para o enriquecimento da região". Segundo Gonçalves, isso possibilitaria ao sindicato ter um acesso mais fácil ao comando das empresas.

O sindicato também pediu o início imediato dos cursos de qualificação dos trabalhadores para o projeto de construção de quatro navios no Estaleiro Rio Grande (ERG), já que pontuou que a previsão de início das obras é agosto.

Contatada pelo Jornal do Comércio, a Transpetro informou que não irá comentar a respeito.

quatro navios da classe Handy, cujo contrato foi assinado no fim de fevereiro em um evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e que marcou a retomada das atividades do Polo Naval participaria da concorrência para a construção de navios gaseiros A estatal foi responsável pela encomenda, oriunda de concorrência vencida pela Ecovix, controladora do Estaleiro Rio Grande, de, cujo contrato foi assinado no fim de fevereiro em um evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e que marcou ade Rio Grande. À época, o acionista da Ecovix, José Antunes Sobrinho, confirmou, que a empresapara a Transpetro.