Com manutenção da greve em Rio Grande, prefeitura entra na justiça para ampliar operação de ônibus

Após a recusa da proposta da empresa Transpessoal pelos rodoviários de Rio Grande, em greve desde a madrugada de segunda-feira (12), uma nova audiência de conciliação foi marcada na Justiça do Trabalho nesta terça-feira (12), às 17h.



A proposta rejeitada em assembleia dos trabalhadores, levada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Rio Grande após a primeira audiência realizada entre as partes, no início da noite de segunda, incluía a concessão de uma diária fixa, por dia trabalhado, de R$10,00 por dia para trabalhadores com jornada de 7 horas e 20 minutos; R$7,00 para a jornada de 6 horas; e R$5,00 para jornadas de 4 horas, com vigência a contar do dia 1 de maio; reajuste dos salários e benefícios dos trabalhadores a contar de fevereiro de 2026 utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e retomada das discussões sobre o plano de saúde no mês de junho de 2026.



Com a não aceitação da contraproposta, a Procuradoria-Geral do Município (PGM), de acordo com informações do site da prefeitura de Rio Grande, deverá protocolar até o final da manhã desta terça uma ação judicial própria para tentar garantir o aumento de 50% para 70% da frota em atendimento da população nos horários de pico (6h às 9h; 11h às 14h e 17h às 20h).

A frota do transporte coletivo está operando em Rio Grande com 30% dos ônibus circulando em horário normal e 50% nos horários considerados de pico, conforme fixado pela Justiça do Trabalho na primeira audiência. Mesmo com a manutenção da greve, a prefeitura do Rio Grande informou que manterá os serviços municipais disponíveis ao público.



Na área da Educação, as aulas da Rede Municipal foram mantidas nesta terça-feira, considerando que grande parte dos estudantes reside nas imediações das escolas e não utiliza o transporte público. Na Saúde, os serviços essenciais de urgência e emergência e as farmácias da Secretaria do Município da Saúde têm funcionamento normal, assim como os demais atendimentos nas unidades básicas de saúde. Já os serviços de assistência social funcionam normalmente, incluindo o funcionamento das casas de acolhimento, que prestam serviço essencial.



Na manhã desta terça, a empresa Transpessoal confirmou à Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança (SMMAS) que até as 12h disponibilizará no aplicativo da empresa (Cartão Rio Grande) a nova tabela de horários do transporte público enquanto durar a greve. A prefeitura pontua que, desde o anúncio dos Rodoviários de manutenção da paralisação, vem solicitando à Transpessoal que rapidamente sejam disponibilizados à população os horários com que a frota está operando.