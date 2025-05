Letícia Vanzelote é eleita presidente da CDL Rio Grande e São José do Norte

A empresária nortense Letícia Vanzelote foi eleita nesta segunda-feira (5) para presidir a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande e São José do Norte. A eleição aconteceu durante a Assembleia Geral Ordinária da entidade, que será comandada pela nova presidente até abril de 2026. Esta é a segunda vez que Letícia é eleita para comandar a CDL, que já havia presidido nos anos de 2020 e 2021.

Atualmente, Letícia, que atua na área de vestuário, já estava exercendo o cargo interinamente, a partir da saída do presidente Vitor Magalhães para comandar a pasta de Desenvolvimento Econômico do município do Rio Grande, segundo informações nas redes sociais da CDL. Durante a coordenação de Letícia, foi realizada a terceira edição do Festival do Mar (Festimar), que alcançou um público de 150 mil pessoas em dez dias de atividades.

A CDL anunciará futuramente a posse festiva da nova diretoria, que será composta também pelo vice-presidente Leandro Coimbra Abrantes Goulart, o primeiro-tesoureiro Tiago Abreu Alonso, o segundo-tesoureiro José Antonio Curi Estima, a primeira-secretária Natália Pereira e o segundo-secretário Flávio Bastos. Como diretor de eventos, assume Marcelo André Carbonera Valente; como diretor do SCPC, assume Gilberto Tavares Sequeira e como diretora do Cassino, assume Hilda Prietsch de Freitas das Neves.