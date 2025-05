Porto do Rio Grande recebe novo guindaste móvel para operações no cais público

O Porto do Rio Grande recebeu um novo guindaste móvel, desembarcado em operação especial no cais público. O equipamento foi adquirido pela Rocha Terminais Portuários e Logística e irá reforçar a frota utilizada nas movimentações de cargas no local.

A previsão é de que o processo de montagem leve até 30 dias, contados a partir do desembaraço aduaneiro. A expectativa da empresa é iniciar as operações com o novo guindaste ainda na primeira quinzena de junho.

Segundo informações do site da Portos RS, O modelo LHM 550 é um guindaste portuário moderno, montado sobre pneus e com sistema de autopropulsão. Ele é movido por um motor a diesel de 750 kW, que alimenta bombas hidráulicas de última geração, responsáveis pelos movimentos de giro, içamento e deslocamento de cargas a granel. Entre os diferenciais do equipamento está o alcance da lança, que chega a 54 metros.

A chegada do equipamento deve ampliar a capacidade de atendimento da Rocha, trazendo mais agilidade nas demandas de operações.