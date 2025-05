Frente pelo Desenvolvimento da Campanha será relançada na Assembleia

Autoridades e lideranças empresariais se reunirão nesta segunda-feira (5), no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para o relançamento da Frente pelo Desenvolvimento da Região da Campanha do RS (FDCRS), a partir das 14h.

O grupo foi criado com o objetivo de discutir e implementar ações para o desenvolvimento dos negócios e o crescimento econômico em toda a região da Campanha Gaúcha, e é formado por representantes de atividades basilares da região como pecuária, agricultura, comércio e mineração.

A cerimônia será presidida pelo deputado Paparico Bacchi, Presidente da Frente Parlamentar da Mineração e contará com a presença dos membros fundadores da FDCRS: o presidente da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (ACIC), Eraldo Vasconcelos de Souza; o presidente da Lavras do Sul Mineração, Paulo Serpa; Francisco Abascal, presidente do Sindicato Rural de Lavras do Sul; Gilberto Dicker, presidente da Cotrisul; e Fernanda Fernandez Muñoz Delabary, presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Lavras do Sul (CICS).

A atividade contará com cinco painéis que trarão dados sobre a região e apresentarão oportunidades e desafios: além da apresentação da frente, serão discutidos os seguintes temas: pecuária, agricultura, a importância da mineração para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, e a integração dos setores produtivos no desenvolvimento socioeconômico da Campanha.