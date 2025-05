Obra da Subestação Bagé 3, da CEEE, tem 50% de andamento

As obras da nova subestação Bagé 3, realizadas pela CEEE Equatorial, estão a 50% de sua conclusão, informou a companhia nesta quarta-feira (30). Segundo a distribuidora de energia, a nova instalação representa um investimento de R$ 28 milhões.

A previsão é de que a estrutura entre em operação no segundo semestre de 2026, atendendo os mais de 120 mil habitantes da região. O investimento inclui, além da construção da subestação, a instalação de um novo transformador de força de 26 megavolts, com quatro alimentadores.

Nesta fase, a subestação está com a estrutura interna de concreto concluída. Já começaram a ser instalados equipamentos como disjuntores, chaves seccionadoras, e também está sendo feito o calçamento e urbanização internas. Segundo o executivo de Obras de Alta Tensão da CEEE Equatorial, Fabrício De Mari, o andamento da obra está de acordo com o cronograma e o tempo seco tem ajudado bastante no andamento dos trabalhos.

A companhia também informou, em seu site, que tem realizado investimentos de manutenção preventiva, que totalizaram R$ 8,5 milhões em 2024, aplicados na automação do sistema, ampliação da capacidade da rede para atender novas demandas de clientes e também na renovação de equipamentos como religadores automáticos, que atuam automaticamente durante alguma ocorrência, como o contato com a vegetação, sem a necessidade de intervenção humana.

Outra frente de atuação é o afastamento de vegetação próxima à rede, considerada uma das principais causas de interrupção no fornecimento. Para enfrentar isso, a CEEE Equatorial possui um plano de manutenção com o manejo de vegetação (podas) em área urbana e rural, manutenções e inspeções da rede existente com equipamentos termográficos e de ultrassom.