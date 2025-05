Estado totaliza R$ 32 milhões em investimentos sociais no Sul do RS

Um balanço do Plano Rio Grande, iniciativa do governo do Estado, divulgada pelo Palácio Piratini nesta quarta-feira (30), pontua que a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), investiu mais de R$ 32 milhões na área social em municípios dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Corede) Sul nos últimos 12 meses.

Os recursos, segundo informações do site do governo estadual, foram direcionados para o pagamento de auxílio financeiro a famílias afetadas pelas enchentes de 2024, reforma e construção de equipamentos de Assistência Social, além de programas e projetos de atenção à pessoa idosa e qualificação profissional de jovens, entre outros.

O governo pontua que a maior parte dos valores investidos pelo Executivo gaúcho foi oriunda do programa Volta por Cima, que destinou R$ 2,5 mil para famílias em situação de vulnerabilidade social que foram desabrigadas ou desalojadas em razão das cheias do ano passado. A iniciativa contabilizou 8.978 benefícios concedidos na região, totalizando R$ 22,4 milhões.

Além disso, o governo estadual cofinanciou, junto a diversas cidades do Corede, os benefícios de Aluguel Social e de Estadia Solidária, somando R$ 76,8 mil em repasses às prefeituras e 32 auxílios pagos a famílias em situação de vulnerabilidade social. Ainda com foco na população diretamente impactada pelas enchentes, por meio do Auxílio Abrigamento foram destinados R$ 228,3 mil para a manutenção de alojamentos provisórios geridos pelas administrações municipais.



Outra iniciativa foi o programa voltado para a reforma e construção de equipamentos de Assistência Social. Cidades em situação de emergência ou em estado de calamidade por conta das enchentes foram selecionadas através de edital para receberem R$ 250 mil, no caso de obras de reforma, ou R$ 500 mil, para a construção de novo equipamento. O montante em repasses a prefeituras do Corede soma R$ 1 milhão.

Na mesma linha de investimentos, o projeto prevê a implantação de Centros Dia para Pessoas Idosas em municípios do Estado, com valores de R$ 250 mil, para obras de reforma, e R$ 950 mil, no caso de construção de nova estrutura, totalizando R$ 1,2 milhão em recursos para cidades da região.

Em outra ação voltada para a população idosa, por meio de uma parceria com a Central Única das Favelas (Cufa-RS), o projeto Cuidar Tchê 60+ distribuiu em municípios do Corede kits personalizados, no valor de até R$ 3 mil, com itens essenciais nas categorias cozinha, dormitório, mobilidade e eletroeletrônicos. Foram contempladas famílias em situação de vulnerabilidade social atingidas pelas cheias de 2024 e com pessoas idosas em sua composição.

Ainda no ano passado, com o objetivo de oferecer formação profissional e acesso ao mundo do trabalho para jovens em situação de vulnerabilidade social de famílias afetadas pelas enchentes, o governo gaúcho lançou o programa Partiu Futuro Reconstrução. Os selecionados têm entre 14 e 22 anos e, além de participarem de aulas teóricas, desenvolvem atividades práticas, atuando como jovens aprendizes, com carteira assinada, em órgãos públicos municipais, estaduais ou federais.

Os estudantes recebem uma bolsa-auxílio de R$ 828,26 para uma jornada de 20 horas semanais e vale-alimentação de R$ 550,00, além de contarem com acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, serviço de telemedicina e seguro. Apenas em cidades do Sul, o programa investiu R$ 7.180.043,04, beneficiando 201 jovens. Na região, a iniciativa é executada através de uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee-RS).

Estão previstos pela Sedes novos investimentos na região. Entre eles, parte dos recursos do programa Emancipa Família Gaúcha, lançado em março de 2025. A iniciativa visa à capacitação profissional de 2.200 pessoas em situação de vulnerabilidade social e oferece vagas nos municípios de Pelotas e Rio Grande.



Os Coredes, criados oficialmente pela Lei Estadual 10.283 de 17 de outubro de 1994, são um fórum de discussão para a promoção de políticas e ações que visam o desenvolvimento regional. Atualmente, são 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento existentes no Estado. O Corede Sul é composto por 22 municípios: Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio Grande, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Tavares e Turuçu.