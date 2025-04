Operação contra furto de cabos de cobre prende dois no Sul do RS

Duas pessoas foram presas por furto de cabos de cobre em uma operação realizada em Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. O trabalho aconteceu em estabelecimentos de reciclagem de sucata identificados pelas equipes de segurança empresarial da CEEE Equatorial, em conjunto com a Polícia Civil.

Em Rio Grande, em um dos locais vistoriados, no bairro Maria dos Anjos, as equipes verificavam que o local funcionava com ligação clandestina de energia. O proprietário foi preso em flagrante por furto de energia.



No segundo local vistoriado, também em Rio Grande, uma reciclagem no Parque Residencial Coelho, também foi encontrada uma ligação clandestina de energia, e uma pequena quantidade de cabos de cobre. O responsável foi preso em flagrante pela polícia pelos crimes de furto e receptação, sendo que ele já havia sido preso por este mesmo crime no passado.

Já em Santa Vitória do Palmar, foram fiscalizados três locais. No primeiro local foi identificado furto de energia, e no segundo local foram encontrados quase 130 kg de cabos de cobre da rede elétrica. Em ambos os casos foi instaurado um inquérito policial.

A ação ocorreu no âmbito da "Operação Equi-Cobre", iniciativa nacional da empresa, que atua em parceria com as autoridades de segurança. Segundo o site da CEEE, a ação visa proteger a infraestrutura essencial de energia e garantir a continuidade do serviço nos sete estados onde a companhia atua.

O furto de cabos impacta diretamente a sociedade, gerando interrupções no fornecimento de energia, atrasos em obras de expansão e modernização, além de causar prejuízos financeiros relevantes ao setor. Recursos que poderiam ser aplicados em inovação e melhoria contínua, acabam destinados a manutenções corretivas, comprometendo o crescimento econômico e a qualidade dos serviços essenciais, pontua o Executivo de Segurança Empresarial, Johnathan da Costa de Jesus.



Segundo a empresa, só em 2025, a CEEE Equatorial participou de 19 operações de combate ao furto e receptação de cabos, que resultaram na prisão de 18 pessoas pelas autoridades policiais. A população pode denunciar qualquer movimentação suspeita por meio do 190, da Brigada Militar, e também por meio da ouvidoria da CEEE Equatorial no telefone 0800 642 4900.