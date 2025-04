Festival Fronteira, em Livramento e Rivera, espera público de 180 mil pessoas em agosto

A 9ª edição do Fronteira – Festival Binacional de Enogastronomia teve parte de sua programação divulgada em entrevista coletiva realizada na quarta-feira (23) no Parque Internacional, que une os municípios de Santana do Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai. Em 2025, são esperadas 180 mil pessoas durante os cinco dias de festival.

De 5 a 9 de agosto, neste ano o encontro trará três novos eventos paralelos a sua grade de atividades: o Fórum das Rotas Turísticas da Fronteira, o Fórum de Turismo Gastronômico no Mercosul e o Fórum de Mulheres Empreendedoras. Segundo os organizadores do Fronteira, a proposta é que os 14 fóruns e debates integrem lideranças e governos locais, regionais e nacionais do Brasil e do Uruguai e, também, de outros países vizinhos. A maioria das atividades do evento é de acesso gratuito.

A visão estratégica de desenvolvimento pelo turismo com valorização das culturas fronteiriças terá respaldo em outras atrações da programação, como a realização do primeiro jantar de Mulheres Assadoras e a visita a comunidades tradicionais que colaboraram para a formação cultural e gastronômica da fronteira, como o quilombo Ibicuí da Armada (em Sant’Ana do Livramento) e o povoado Minas de Corrales, no lado uruguaio, informou a assessoria de imprensa do festival.

A programação cultural do festival também ganhará mais espaço, com a Feira Binacional do Livro. Na edição de 2025, além da área de comercialização e do espaço infantil e de lançamentos de livros, a feira irá contar com estandes das universidades que possuem campus na fronteira. A proposta, conforme a organização, é ampliar as oportunidades para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão se aproximem da comunidade local e dos visitantes que passarão pelo evento.

A gastronomia da Fronteira será destacada em três vitrines temáticas, que serão espaços para palestras, degustação, oficinas culinárias e trocas culturais. Elas serão a Vitrine da Carne, a Vitrine do Vinho e a Vitrine Do Campo à Mesa, dedicada à produção da agropecuária familiar.

O evento também se propõe a valorizar as empresas que integram o polo comercial das duas cidades, que atraem semanalmente milhares de consumidores de todo o Brasil. A roleta “Fronteira de Compras” trará sorteios de prêmios e cupons de desconto válidos para o comércio de Rivera e de Sant’Ana do Livramento.

As entidades realizadoras da nona edição do Fronteira são o Sindilojas de Santana do Livramento, a Mesa Departamental de Turismo de Rivera e a Unipampa. Outras entidades empresariais, acadêmicas e de governo também participam como correalizadoras e apoiadoras.